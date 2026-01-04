Theater in Mundelfingen: Heiße Nächte und kalte Füße in der Aubachhalle

Der Gesangverein Eintracht lädt am 5. Januar zum heiteren Theater nach Mundelfingen ein. Für die Zuschauer gibt es außerdem eine Tombola.

In der Aubachhalle gibt es am Montag, 5. Januar, für das Publikum zweimal heiße Nächte und kalte Füße. Verantwortlich dafür ist die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht, die diese Komödie aus der Feder von Jasmin Leuthe in den vergangenen Wochen einstudiert hat. Die Regie hat in bewährter Weise Eberhard Hildebrand übernommen, der seit Jahrzehnten als Spieler und Regisseur an vorderster Front mitwirkt und jedes Jahr aufs Neue auf ein motiviertes Ensemble zählen kann.

Hildebrand freut sich über eine Theaterszene, die trotz der Zunahme an digitalen Medien nichts von ihrer Lebendigkeit eingebüßt hat. Am 5. Januar erwartet die Gäste eine spritzige Komödie, die drei Ehepaare auf eine Urlaubsreise in den Süden führt. Dort erleben sie in drei Akten ein Abenteuer, das von Chaos, Verwicklungen, Turbulenzen und Missverständnissen geprägt ist und die Lachmuskeln strapaziert.

Auch in diesem Jahr feiern mit Julia Mattes, Monja Welte und Leni Springindschmitten wieder drei Schauspielerinnen ihre Premiere auf den Brettern, welche die Welt bedeuten. Komplettiert wird das Ensemble von Gebhard Welte, Carina Merz, Jan Welte, David Glunk und Jürgen Engesser. Neu im Team ist zudem Lisa Birk als Souffleurin. Für die Maske sind Larissa Hirt und Sophia Merz zuständig. Während in den vergangenen Tagen das Ensemble auf der Bühne probte, waren die Kulissenbauer mit der Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes beschäftigt, in welchem sich die Aufführung abspielt.

Gesangsvereinsvorsitzender Martin Springindschmitten verspricht am Vorabend von Dreikönig indes einen kurzweiligen Einstieg ins neue Jahr. „Traditionell eröffnet der Gesangverein mit drei Liedern unter der musikalischen Leitung von Arnd Peter den Theaterabend“, sagt er zum Programm. Derweil weist Regisseur Hildebrand auf die Tombola hin, die in der Pause zwischen dem zweiten und dritten Akt den Losverkauf und im Anschluss an die Aufführung die Ausgabe der Preise vorsieht.

Das Theater „Heiße Nächte – kalte Füße!“ wird am 5. Januar um 14 Uhr und 20 Uhr in der Aubachhalle aufgeführt. Karten gibt es an der Eintrittskasse.