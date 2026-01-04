Theater in Mundelfingen: Heiße Nächte und kalte Füße in der Aubachhalle

Der Gesangverein Eintracht lädt am 5. Januar zum heiteren Theater nach Mundelfingen ein. Für die Zuschauer gibt es außerdem eine Tombola.
In der Aubachhalle gibt es am Montag, 5. Januar, für das Publikum zweimal heiße Nächte und kalte Füße. Verantwortlich dafür ist die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht, die diese Komödie aus der Feder von Jasmin Leuthe in den vergangenen Wochen einstudiert hat. Die Regie hat in bewährter Weise Eberhard Hildebrand übernommen, der seit Jahrzehnten als Spieler und Regisseur an vorderster Front mitwirkt und jedes Jahr aufs Neue auf ein motiviertes Ensemble zählen kann.