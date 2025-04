Mega-Projekt feierlich eröffnet Schuon vervierfacht seine bisherige Fläche in Wildberg

Die Logistik- und Speditionsfirma Schuon hat in Sulz an sein Logistikcenter angebaut – und das umfangreich. Das Gebäude „Wildberg II“ hat 30 000 Quadratmeter Lagerfläche, umfangreiche Brandschutzanlagen – und ist die höchste Investition in der Firmengeschichte.