Theater in Lörrach: Bühneli feiert peppige Premiere am neuen Spielort

Nach seinem Umzugskraftakt führt das Bühneli Lörrach zum Neustart die turbulente „Krimödie“ um „Dr. Jekyll und Fräulein Hyde auf.
Wo vor vier Monaten noch die nüchtern-trostlose Atmosphäre einer verlassenen Fabrikhalle regiert hat, herrscht in den neuen, an der Schopfheimer Straße gelegenen Räumen des Bühneli am vergangenen Freitag große Freude. Unterstützer und Sponsoren bevölkern nun den Ort, der sich in ein freundliches Theater mit Foyer, gemütlichen Sofaecken, einladender Café-Bar, Requisitenlager und zentralem Bühnenraum verwandelt hat.