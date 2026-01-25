Theater in Lörrach: Bühneli feiert peppige Premiere am neuen Spielort

Nach seinem Umzugskraftakt führt das Bühneli Lörrach zum Neustart die turbulente „Krimödie“ um „Dr. Jekyll und Fräulein Hyde auf.

Wo vor vier Monaten noch die nüchtern-trostlose Atmosphäre einer verlassenen Fabrikhalle regiert hat, herrscht in den neuen, an der Schopfheimer Straße gelegenen Räumen des Bühneli am vergangenen Freitag große Freude. Unterstützer und Sponsoren bevölkern nun den Ort, der sich in ein freundliches Theater mit Foyer, gemütlichen Sofaecken, einladender Café-Bar, Requisitenlager und zentralem Bühnenraum verwandelt hat.

Bevor das Ensemble dort sein Publikum mit „Dr. Jekyll & Fräulein Hyde“ in das von Jack the Ripper heimgesuchte London des ausgehenden 19. Jahrhunderts entführt, richten Vertreter des Vereinsvorstands das Wort an die geladenen Sponsoren und Vereinsmitglieder. Die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Katja Schmuck-Bachmann dankt Oberbürgermeister Jörg Lutz, Kulturfachbereichsleiter Lars Frick und dem Ortschaftsrat Brombach für die Unterstützung, hebt die gelungene planerische Umsetzung durch Architekt Marco Jansen hervor und feiert die Vereinsmitglieder im Saal, die seit der Kündigung des früheren Theaterdomizils „gehofft, gebangt, geholfen und geputzt“ und so zum Fortbestand beigetragen hätten.

Dank für den Neuanfang nach 51 Jahren Theater

Der erste Vorsitzende Thomas Schulte erinnert nochmals daran, wie dem Theater durch die Kündigung seiner früheren Spielstätte auf dem Suchard-Gelände „der Boden entzogen“ wurde. Das „Geld und Vertrauen“ der Sponsoren und die „absolute Überzeugung“ von der Zukunft des Theaters seien die Grundlage dafür gewesen, hier weiterzumachen. Den Reigen der Redner beschließt Günther Geiser. „Das Bühneli ist einfach mein Leben“, sagt der Gründer des Theaters und langjährige Regisseur und Schauspieler in seiner Ansprache. Geiser blickt in die 51-jährige Bühneli-Geschichte zurück und wünscht dem Ensemble eine „lange freudige Theaterzeit“.

Und dann wird es düster im Theaterraum. Zwei verlorene Gestalten mit Laternen irren durch die Zuschauerränge – unter Gewitterdonner und der Musik aus „Tristan und Isolde“, mit der in Richard Wagners Oper der schicksalhafte Zaubertrank angekündigt wird. Damit ist der Ton für die erste Szene mit der bigotten Gouvernante Mrs. Poole (Petra Uhlemann) und Dienstmädchen Missy (Anna Wendel) gesetzt: Zentral auf einem massiven, altarähnlichen Tisch in der Bühnenmitte stehen mehrere Tränke, die Dr. Jekyll (Joachim Geiser) auf seiner Suche nach einem Verjüngungselixier zubereitet hat und die Missy mächtig interessieren.

Dr. Jekylls Experiment läuft aus dem Ruder

Man ahnt schon jetzt, dass das neugierige Mädchen Mrs. Pooles Mahnung zu „absoluter Sauberkeit“ in den Wind schlagen wird. Und so kommt es, wie es kommen muss: Durch die Kontamination eines Tranks wird aus Jekyll nicht etwa der düstere Mr. Hyde, sondern das temperamentvolle junge Fräulein Hyde (Christelle Ranc).

Ensemble begeistert mit großer Spielfreude

Nacheinander kommen auch die Fakultätsdekanin Mrs. Lanyon (Kerstin Kapfer), Mrs. Poole und Jekylls Freund, der Frauenheld Lord Carey (Oliver Rösch), in den Genuss des Gebräus, das bei ihnen teils kafkaeske Verwandlungen bewirkt.

Nur Jekylls wackere Rechtsanwältin Mrs. Utterson (Tanja Bissinger) hält sich lieber an den Holunderwein des Doktors. Doch auch sie kann sich dem Strudel des aus dem Ruder gelaufenen Experiments nicht entziehen.

Das brillant aufspielende Ensemble hat sich durch das von Hendrik Wokittel meisterhaft inszenierte Stück eindrücklich auf der Lörracher Theaterbühne zurückgemeldet. Es macht großen Spaß, die „vergnügliche Verwandlungskrimödie“ (O-Ton Programmflyer) im Bühneli 2.0 zu erleben.

Aufführungen sind bis in den April hinein geplant. Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.buehneli.de.