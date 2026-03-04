Theater in Kandern: Eine Hippie-Kommune auf der Suche nach einem verfluchten Käfer

Die „Brezelstädter Laienbühne“ aus Kandern präsentiert mit dem Hippie-Krimi „Der Fluch des goldenen Käfers“ aus der Feder von Andreas Kroll ein skurril-absurdes Theaterstück.
Eine Hippie-Kommune in finanziellen Nöten, ein verschwundener Käfer aus Gold, dessen Verkauf die Geldmisere beenden könnte – und dann der erste Todesfall, der die Kripo und eine übereifrige Ärztin als kriminaltechnische Fachfrau auf den Plan ruft: Das alles wartet auf die Zuschauer. Geprobt wird derzeit im Bürgersaal in Kandern. Der erste Aufführungstermin ist in der Kandertalhalle in Wollbach am Freitag, 27. März.