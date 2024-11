Theater in Hardt: Modelshooting mit großem Missverständnis

Wie von einer Komödie zu erwarten, enthielt der Dreiakter etliche Irrungen bereit. Die Handlung brachte immer neue Überraschungen ins Spiel: Die drei Freundinnen Vroni, Mathilde und Mariele kommen aus einem Wellness-Wochenende nach Hause zurück und werden von ihren Ehemännern sehnsüchtig erwartet. Als die Frauen erzählen, dass sie beim Sonnenbaden von dem bekannten Starfotografen Rocco Paparazzo als Models entdeckt wurden, ernten sie von ihren Göttergatten nur Spott. Auch die „wunderfitzige“ Nachbarin Frieda schaut auf eine Stippvisite vorbei und möchte auch für sich noch ein Fünkchen Glamour ergattern.

Frauen beim Shooting

Die Chance, als Model groß herauszukommen, wollen die Frauen natürlich nutzen und sich im besten Licht präsentieren, als Papparazzo samt seiner überkandidelten Assistentin Trixi dann tatsächlich zum Shooting auftaucht. Dabei ergibt sich ein folgenschweres Missverständnis, so dass die Männer von der falschen Annahme ausgehen, dass der Fotograf von ihren Frauen Nacktaufnahmen für das Playboy-Magazin machen möchte. Die Situation eskaliert und gipfelt auf aberwitzige Weise darin, dass die Männer ihrerseits mit angeblich gleicher Münze heimzahlen und am Schluss selber als Opfer von Spott und Hohn dastehen.

Der Jubel war groß, als auf der Bühne wieder die bewährte Laienspielgruppe agierte.

Zum „harten Kern“ gehörten Andrea Broghammer als couragierte Ehefrau Vroni, die mit Schlagfertigkeit jede Chance nützt, die ihr das Leben bietet sowie ihr Ehemann im Spiel und im realen Leben Jochen Broghammer als Alfred Eberle, der, anfangs noch voller Dominanz, immer mehr zurückstecken muss. Beide wuchsen in den Verwandlungskünsten ihrer Rollen wieder über sich hinaus, Andrea als sexy Katze mit Löwenmähne und aggressivem Mienenspiel, Jochen als von einer Ohnmacht in die andere fallender Biedermann . Mit ihren trockenen Aussprüchen, verbunden mit extremer Mimik und Gestik, traf Luitgard Aust als Mathilde Pfeiffle wieder den Nagel auf den Kopf. Gerhard Storz spielte gekonnt den gutmütigen, aber etwas naiven Ehemann Franz Pfeiffle, der die allmorgendliche Schimpfkanonade seiner Mathilde sogar inzwischen als Start in den Tag braucht, um in die Gänge zu kommen. Dominant trat Sonja Fichter alias Mariele Gruber als Dritte im Emanzen-Trio auf. Ehegatte Heiner, gekonnt gespielt von Wolfgang Bernhardt, komplettierte das Männer-Trio mit seinen trockenen Sprüchen. Ein neues Gesicht in der altbekannten Truppe trat mit Uli Leusmann als Papparazzo auf. Er wurde mit seiner ruhigen sachlichen Art seiner Rolle absolut gerecht. Alle Nuancen ihrer betörenden Rolle als verführerische Assistentin Trixi kostete Isabel Haberstroh mit Genuss aus. In der Rolle als neugierige Nachbarin Frieda zeigte Sarah Ginter, dass der Nachwuchs bei der Laienspielgruppe große Hoffnungen wecken kann.

Wechselnde Kostüme

Durch die wechselnde Kostümierung kam immer wieder ein neuer Effekt ins Spiel. Die Landfrauen, erst in Kleiderschürzen, verwandelten sich mit schrillem Walking-Dress in leidenschaftliche Sportlerinnen und trugen zum Fotoshooting ihr bestes Ausgeh-Outfit.