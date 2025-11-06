Theater in Hardt: Das hat das Mandolinen Orchester dieses Mal vor

1 Die Truppe steckt mitten in der Vorbereitung für die Theateraufführungen. Foto: Haberstroh Auch dieses Jahr veranstaltet das Mandolinen-Orchester Hardt seine traditionellen Theaterabende.







Diese finden am Samstag, 22. November, und am Samstag, 29. November, in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt statt. Seit Anfang September probt die Laienspielgruppe des Orchesters laut Mitteilung schon intensiv für den Auftritt mit dem Stück „Eine Sprachbox namens Alessa“, eine Komödie in drei Akten von Beate Irmisch. Karten im Vorverkauf sind ab Freitag, 7. November, bei Edeka Hammer in Hardt sowie bei allen aktiven Mitgliedern erhältlich. Mit dabei sind viele „Allstars“ wie Luitgard Aust, Jochen und Andrea Broghammer oder Wolfgang Bernhardt. Auf dem Bild fehlt Uli Leusmann.