Theater in Häg-Ehrsberg: Das Kulturförderprogramm „Aller- Land“ ist angelaufen

Der Verein „Theater in den Bergen“ hielt unlängst seine Mitgliederversammlung ab. Zu Beginn wurden die Anwesenden durch die Vorsitzende Marianne Tittel begrüßt. Antonia Tittel verlas den Kassenbericht für die verhinderte Kassenverwalterin Carla Zettler, der seitens der Revisorinnen eine gute Kassenführung bescheinigt wurde. Als Kassenprüferinnen machen Silvia Frank und Bianca Langendorf weiter. Als Protokollführerin löst Florentine Tittel Aurin Köhler ab.

Rückblick Arnd Heuwinkel lies das vergangene Jahr Revue passieren: Im Januar kam der Besuch der Jury für die Landkreisförderung „Aller-Land“ unter Mitwirkung von zehn Gemeindevertreten, der Geschäftsstelle des Biophärengebiets, fünf Jurymitgliedern und vier Vertretern des Vereins. Im Juni folgte die Erprobung zum Kulturförderprogramm „Aller-Land“ als musikalischer Spaziergang in Todtnauberg unter Mitwirkung zweier Chöre aus Aftersteg/ Todtnauberg und Eichen, der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, der Trachtenkapelle Todtnauberg, der Band von Theater in den Bergen und den Musikformationen High Guys aus Utzenfeld sowie Meha aus Schönau mit 160 Gästen.

Die Einrichtung des Projektbüros „Aller-Land“ beim Theater in den Bergen zur Weiterleitung von Förderanträgen fand statt, und seit dem 1. Juli ist die Bereitstellung der Fördermittel des Programms „Aller-Land“ durch den Landkreis Lörrach angelaufen.

Die Landschaftstheaterproduktion „Ehrsberg ist überall“ zum Thema Krise traditionell in Ehrsberg mit rund 2250 Zuschauern ohne Aufführungsausfälle war ein Erfolg. In Zusammenarbeit mit dem Verein Sandstein Spiele wurde das Stück „Überall ist Schönau“ zum Thema Krise gezeigt. Im Oktober war das Theater auf Einladung des Staatssekretärs für Wirtschaft, Forschung und Kunst Arne Braun in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin zu Gast.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wieden fand im Dezember „Die Rollende Kulturkneipe“ mit 130 Gästen statt, Gäste waren die „Die Schoo-Schoo’s“ aus Freiburg.

Ausblick

Für 2026 ist eine Gästefahrt aus Ehrsberg nach Sachsen (Bielatal) geplant in Kooperation mit Aller-Land. Ein Dinnertheater zum Thema „Landwirtschaft und Hinterwälderhaltung“ ist an verschiedenen Stellen im Landkreis vorgesehen, ebenso eine partizipative Museumsausstellung im Stadtmuseum Schopfheim. Weitere Aufführungen der Rollenden Kulturkneipe mit der Möglichkeit der Beteiligung auch anderorts sind ebenfalls geplant.