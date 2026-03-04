Theater in Häg-Ehrsberg: Das Kulturförderprogramm „Aller- Land“ ist angelaufen

Das Landschaftstheater „Ehrsberg ist überall“ zog viele Besucher an.
Der Verein „Theater in den Bergen“ hielt unlängst seine Mitgliederversammlung ab. Zu Beginn wurden die Anwesenden durch die Vorsitzende Marianne Tittel begrüßt. Antonia Tittel verlas den Kassenbericht für die verhinderte Kassenverwalterin Carla Zettler, der seitens der Revisorinnen eine gute Kassenführung bescheinigt wurde. Als Kassenprüferinnen machen Silvia Frank und Bianca Langendorf weiter. Als Protokollführerin löst Florentine Tittel Aurin Köhler ab.