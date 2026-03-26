Theater in Gündringen: Eine Sprachbox verschärft das Chaos

Die Theateraufführungen der Gündringer „Fleggaschwätzer“ waren an allen drei Tagen gut besucht. In der turbulenten Handlung sorgte eine Sprachbox für zusätzliche Verwirrung.
Mit der Komödie „Eine Sprachbox namens Alessa“ von Beate Irmisch sorgten die Fleggaschwätzer unter der Regie von Angela Baehr für zahlreiche Lacher. Das Stück, aufgeführt in drei Akten, drehte sich um die neueste Generation einer Sprachbox, die scheinbar mitdenkt und das Geschehen im Haushalt mit eigenen Kommentaren begleitet.