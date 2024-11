„Ein paar Pfund zuviel“ heißt die Komödie von Klaus Kessler und Jan-Christoph Matthies. Das Stück ist gespickt mit Lokalkolorit; die beiden Aufführungen versprechen viel Humor und Überraschungen.

Aber worum geht es in der Aufführung? Der Werbeprospekt der Diätklinik in Frittlingen wirbt mit der Aussage: „Was kann schöner sein, als einen traumhaften Sommer in der Kurklinik Frittlingen zu verbringen und zugleich ohne Stress auch noch überflüssige Pfunde loszuwerden?“

Lesen Sie auch

Nur die besten Vorsätze

Aber die Realität in der Diätklinik unter der Leitung von Frau von Stemmann sieht ganz anders aus – und so ergeht es auch den fünf Besuchern. Alle starten mit den besten Vorsätzen in die Urlaubswochen, aber Vorsätze bleiben bekanntlich schnell auf der Strecke, wenn der Alltag anders aussieht als geplant.

Das beginnt schon damit, dass man sich die „Mit-Kurenden“ ja nicht aussuchen kann. Die Boutiquebesitzerin, die „Landwirtschaftsfachfrau“ und eine Schauspielerin würden freiwillig niemals zusammen Urlaub machen. Die gestrenge Frau von Stemmann erweist sich als wahrer Höllenhund, wenn es darum geht, den Damen die kleinen Extra-Portionen Schokolade zu entziehen.

Es gerät außer Kontrolle

Und als dann auch noch eine Rentnerin mit ihrem Sohn auftaucht, gerät alles gänzlich außer Kontrolle. Denn schließlich ist die Kurklinik eigentlich nur für Frauen gedacht. Und damit kommt zur überall versteckten Schokolade eine weitere „Versuchung“ für die drei Damen ins Haus. Und der komödiantische „Stress“ ist damit vorprogrammiert…

Das Theaterteam

Die Spielleitung hat Elisabeth Zepf unter sich. Lilo Haischer, Inge Mandel, Anita Seifried, Sabine Wenzler, Katharina Wühr und Jürgen Betting bilden das erfahrene Theaterteam, das mit sehr viel Engagement und Vorfreude das Stück probt und nur wenig Pausen machen kann.

Komplettiert wird die Gruppe von Hertha Schöndienst als Souffleuse.

Die Aufführungstermine in der Leintalhalle in Frittlingen sind am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr. Am Sonntagnachmittag kommen alle Kaffee- und Kuchenfreunde ab 15.30 Uhr auf ihre Kosten.

Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro bei der Volksbank sowie bei der Frittlinger Filiale der Bäckerei Merkt.

Weitere Infos unter www.tv-frittlingen.de