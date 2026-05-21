Theater in Freudenstadt: Nicht nur eine Leiche im Keller

Mit der schrillen Krimi-Komödie „Der Enkeltrick“ endete die Theatersaison 2025/26 in Freudenstadt. Das Berliner Kriminal Theater bot eine haarsträubende Geschichte.

Das Zwei-Personen-Kammerspiel „Der Enkeltrick“, erdacht von Frank Piotraschke und in Szene gesetzt von Sebastian Wirnitzer, rief zahlreiche Freunde des Berliner Krimi-Ensembles auf den Plan. Der Stoff erwies sich als ein irrwitziges Drama um Betrug und Mord, das seinesgleichen allenfalls in dem angestaubten Streifen „Arsen und Spitzenhäubchen“ eine Motivparallele findet.

Autor Piotraschke hatte sich nach eigenem Bekunden tatsächlich überlegt, wie er „die mordenden Tanten wohl in die Gegenwart katapultieren könnte“. Im „Enkeltrick“ ist es gleichwohl nur eine durchtriebene Großmutter, die partout nicht mit dem betulichen Wort Oma tituliert werden möchte.

Der Enkeltrick ist in der Realität ein ernstes Problem, das, man glaubt es kaum, trotz ständig sich wiederholender Warnungen noch immer virulent ist. Das besagen Untersuchungen der Polizeibehörden.

Umgekehrter Enkeltrick

Nun liegt der dramaturgischen Umsetzung auf der Bühne beileibe nicht daran, eine trockene didaktische Selbsthilfemöglichkeit auszubreiten. Die Inszenierung geht einen anderen Weg, indem sie den Trick umkehrt und die „Opfer-Täter-Perspektive verschiebt“, so Piotraschke. Das lässt durchaus eine Analogie zu Lessings „Nathan“ zu, in dem von „betrogenen Betrügern“ die Rede ist.

Das ist erklärungsbedürftig: Nach 16 Jahren Kontaktpause besucht der Enkel Manfred seine Großmutter Veronica. Er erfährt, dass sie ihn als Alleinerben für ein beträchtliches Immobilien- und Geldvermögen einsetzen möchte. An diesen Vermögenssegen ist eine Bedingung geknüpft, die den Jungen in schiere Verzweiflung stürzt. Er soll eine Leiche zersägen und entsorgen, die in Veronicas Keller vor sich hinmüffelt.

Opfer der alten Dame

Dass es sich bei dem Toten um einen Kumpel von Manfred handelt, erschwert das Problem. Er wollte bei der alten Dame den Enkeltrick anwenden und wurde prompt deren Opfer. In langen Wortgefechten und mit unmissverständlichen gegenseitigen Drohgebärden zwischen Veronica und Manfred wird um die Vorgehensweise gefeilscht. Eine Einigung wird schließlich erzielt, aber damit ist lediglich der Weg zu einer weiteren Katastrophe geebnet. Veronica ruft am Schluss ihren zweiten Enkel an und teilt ihm mit, sie wolle etwas Finanzielles mit ihm besprechen.

Katrin Martin spielt die Großmutter mit Verve und Überzeugungskraft. Die Rolle bietet der versierten Darstellerin ein Podium, auf dem sie sich völlig verausgaben kann. Martin ist in Freudenstadt keine Unbekannte: Mit dem Berliner Kriminal Theater überzeugte sie vor Jahren im Kurtheater in dem Stück „Die zwölf Geschworenen“.

Gefühl der Einsamkeit

Conrad Waligura verkörpert den Enkel Manfred mit viel körperlichem und sprachlichem Einsatz. Die Dialoge spitzen auf den Höhepunkt zu, sind allerdings häufig mit Äußerungen aus unteren verbalen Schubladen unterlegt. So schleudert die streitbare Seniorin, die nachweislich ihre kriminelle Energie auch aus dem Gefühl der Einsamkeit bezieht, ihrem Enkel schon mal entgegen: „Na aber Hallo! Wenn Dummheit lang machen würde, könntest du dem Mond im Knien den Arsch lecken.“

Regisseur Sebastian Wirnitzer bekennt auf die Frage nach seinem persönlichen Bezug zum Stück, dass er insofern am dichtesten dran sei, als dass er „langsam in das Alter komme, in dem man Gefahr läuft, Opfer eines Enkeltricks zu werden“.

Das Publikum im Kurtheater spendete am Ende der rund eineinhalbstündigen Aufführung reichlich Beifall.