Theater in Freudenstadt: Nicht nur eine Leiche im Keller

Mit der schrillen Krimi-Komödie „Der Enkeltrick“ endete die Theatersaison 2025/26 in Freudenstadt. Das Berliner Kriminal Theater bot eine haarsträubende Geschichte.
Das Zwei-Personen-Kammerspiel „Der Enkeltrick“, erdacht von Frank Piotraschke und in Szene gesetzt von Sebastian Wirnitzer, rief zahlreiche Freunde des Berliner Krimi-Ensembles auf den Plan. Der Stoff erwies sich als ein irrwitziges Drama um Betrug und Mord, das seinesgleichen allenfalls in dem angestaubten Streifen „Arsen und Spitzenhäubchen“ eine Motivparallele findet.