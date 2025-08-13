Inklusives Kulturangebot in Freudenstadt: Theaterstück ohne Augenlicht erleben

Bei einer Theateraufführung sollen auch blinde und sehbehinderte Menschen mitlachen können - das will Petra Schnierle in Freudenstadt möglich machen.

Ein Theaterstück hautnah zu erleben und das ohne Augenlicht: Das ermöglicht Petra Schnierle sehbehinderten und blinden Menschen. „Theater mit den Ohren sehen“ nennt sie das Projekt. Als Schnierle mit ihrem blinden Mann vor rund zwei Jahren nach Besenfeld zog, brachte sie bereits viel Erfahrung zu dem Thema mit. Seit mehr als 15 Jahren bietet sie diesen Service in Ravensburg an und leistet damit einen Beitrag zur Inklusion von sehbehinderten Menschen. Zwischen 20 und 40 Personen nehmen regelmäßig teil.

Nun wird sie am Samstag, 16. August, beim Sommertheater „Schrecklich nette Nachbarn“ auf der Bühne im „Xentrum“ erstmals eine Gruppe in Freudenstadt begleiten. Organisiert wird die Veranstaltung von den „Sehnixen“, einer Selbsthilfegruppe, die Schnierles Mann gegründet hat.

Die Idee dazu kam ihr bei einem Theaterbesuch zu Goethes Faust I., als Schnierle spontan begann zu soufflieren und ihren beiden blinden Begleitern den Flug einer Fledermaus über die Bühne zu beschreiben. „Das kam so gut an, dass wir uns dachten, so etwas dauerhaft als Live-Audiodeskription bei Theaterstücken zu bieten“, erinnert sie sich. Damals sei sie wahrscheinlich die Erste für das Pilotprojekt gewesen, mittlerweile hat es bundesweit einige Nachahmer.

Beschreibung von Mimik und Gestik

„Um so ein Stück gut wiedergeben zu können, schaue ich mir die Probenvideos vorher mindestens dreimal an, mache mir Notizen und nutze die Sprechpausen der Schauspieler, um meiner Gruppe die entsprechenden Informationen zu geben“, erklärt Schnierle. Wichtig seien Mimik und Gestik. Diese zu beschreiben sei grundlegend, um den Nichtsehenden eine gute Hilfe zu leisten.

„Im Vorfeld der Vorführung mache ich eine Tastführung. Dabei können wir die Bühne und die Requisiten ertasten und ich beschreibe alles genau.“ So können die Teilnehmer eine Vorstellung von Raum und Bodenbeschaffenheit bekommen, auch die stückrelevanten Gegenstände werden dabei beschrieben. „In Ravensburg stellen sich die Schauspieler dann in ihren Kostümen vor und können so schon im Vorfeld eine Art vertrauensvolle Beziehung mit meinen Teilnehmern aufbauen“, beschreibt Schnierle.

Kulturangebote öffnen

Die Vorstellung selbst bedeutet dann höchste Konzentration für sie, denn die kurzen Atempausen oder Szenenwechsel werden von ihr genutzt, um mittels eines Audiosystems wichtige Details zu beschreiben. „Ich muss Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, und zwar aus einer anderen Perspektive, denn für blinde Menschen sind andere Dinge relevant“, sagt sie. Dabei kann das Aussehen der Akteure eine Rolle spielen, aber auch die Haptik von Stoffen und Schnitten der Kleidung seien wichtig. Manchmal klappe es nicht synchron, dann würden ihre blinden Begleiter an einer anderen Stelle lachen als das restliche Publikum.

Grundsätzlich gehe es um das gemeinsame Erleben und die Möglichkeit, Kulturangebote zu öffnen. Es gehe darum, „Barrieren abzubauen und durch inklusive Angebote die Gesellschaft zu stärken, denn nur wer auch die Möglichkeit hat am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, fühlt sich als Teil der Gesellschaft“, erklärt Schnierle. Sie könne sich vorstellen, ähnlich wie in Ravensburg feste Termine anzubieten.

Tickets und Anreise

Wissenswertes

Das Theaterstück „Schrecklich nette Nachbarn“ wird am Samstag, 16. August, auf der Bühne im „Xentrum“ auf der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn aufgeführt. Ab 17 Uhr gibt es eine Tastführung, anschließend die Aufführung. Tickets gibt es an der Kasse am unteren Marktplatz. Gäste mit Schwerbehindertenausweis und den Merkzeichen B, H, G, aG oder Bl erhalten freien Eintritt für eine Begleitperson. Bei Bedarf werden Begleitpersonen organisiert. Es gibt einen barrierefreien Shuttleservice. Dieser fährt um 16.30 Uhr am unteren Marktplatz ab. Nach Veranstaltungsende fährt er dorthin zurück. Anmeldungen sind noch bis heute, 14. August, möglich unter Telefon 01520/829 55 60 oder per E-Mail an info@sehnixe-freudenstadt.de.