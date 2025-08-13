Inklusives Kulturangebot in Freudenstadt: Theaterstück ohne Augenlicht erleben

Bei einer Theateraufführung sollen auch blinde und sehbehinderte Menschen mitlachen können - das will Petra Schnierle in Freudenstadt möglich machen.
Ein Theaterstück hautnah zu erleben und das ohne Augenlicht: Das ermöglicht Petra Schnierle sehbehinderten und blinden Menschen. „Theater mit den Ohren sehen“ nennt sie das Projekt. Als Schnierle mit ihrem blinden Mann vor rund zwei Jahren nach Besenfeld zog, brachte sie bereits viel Erfahrung zu dem Thema mit. Seit mehr als 15 Jahren bietet sie diesen Service in Ravensburg an und leistet damit einen Beitrag zur Inklusion von sehbehinderten Menschen. Zwischen 20 und 40 Personen nehmen regelmäßig teil.