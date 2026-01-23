Theater in Freudenstadt: Aufführung befasst sich mit Autismus

Nadine Schori und Oliver Mommsen bieten im Kurtheater mit dem Stück „Die Tanzstunde“ zwei Stunden lang eindrucksvolle Bühnenpräsenz. Das Publikum dankt am Ende mit stehendem Applaus.
Nein, es war keine Anleitung für jüngere oder ältere Paare unter den mehr als 400 Besuchern im Kurtheater, die ihre Tanzstunden-Kenntnisse wiederbeleben wollten. Das Tanzen spielt in der Inszenierung der Komödie am Kurfürstendamm allenfalls eine untergeordnete Rolle. Das Kammerspiel stammt aus der Feder des amerikanischen Bühnen- und Filmautors Mark St. Germain.