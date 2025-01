Theater in Burladingen: Der Lindenhof heimst wieder einen Preis ein

1 Was passierte mit Passagieren und Crew des Fluges MH370 der Malaysian Airlines? Foto: Richard Becker/ Theater Lindenhof

Die Freude beim Theater Lindenhof in Melchingen ist groß. Eines der Stücke aus ihrem vielfältigen Repertoire heimste jetzt wieder einen Preis ein. Es geht um das größte Rätsel der Luftfahrt.









Dabei ist der Stoff recht schwierig, vielleicht oder gerade obwohl er für so viele Schlagzeilen, große Betroffenheit und viele Spekulationen sorgte. Dass in einer Nacht einfach ein Flugzeug mehrfach die Richtung wechselt, in der Luft scheinbar orientierungslos vor sich hingleitet und schließlich ganz vom Radar verschwindet, das setzen die Lindenhof-Macher mit viel Feingefühl und Nachdenklichkeit in Bezug zum Abgleiten eines alten Menschen in die Demenz.