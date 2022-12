Theater in Brigachtal

1 "Hollywood, wir kommen". Die Laiendarsteller des Gesangverein Harmonie, von links hoch und rechts runter: Heidi Müller, Ann-Kathrin Turina, Ralf Köhler, Michael Maier, Achim Bartler, Daniel Engler, Jens Oberföll, Heike John und Petra Neumann. Foto: Schimkat

"Hollywood wir kommen", sagen die Schauspieler des Gesangvereins Harmonie, die auf der Bühne in der Glockenberghalle gut gelaunt für ihr Theaterspiel am 17. und 18. Dezember proben.















Brigachtal - Das heißt, sie proben noch nicht, sondern stolzieren auf dem Prunkstück, der Showtreppe auf und ab und lachen sich kaputt. Unter einem Stuhl stehen rote Schuhe mit Mörder-High-Heels. Es ist ein Pressetermin und wer die Mörderschuhe tragen wird, ist nicht zu erfahren.

"Aber jetzt mal im Ernst, was wird eigentlich gespielt?" Ralf Köhler führt Regie, sitzt später in der Box und versucht zu erklären. Seit Mitte Oktober werde geprobt, "ja was denn?" "Hollywood wir kommen", grinsen alle laut, und er versucht weiter, die Handlung zu erklären.

Das wird heftig

Die Talk-Show "Locker vom Hocker", ist eine kleine, private TV-Produktion und läuft auf einem Lokalsender. Ausgerechnet, als ein bekannter Fernsehredakteur seinen kurzfristigen Besuch ankündigt, um die Show für einen großen öffentlichen Sender in Augenschein zu nehmen, erkrankt der bisherige Showmaster.

Jetzt sieht der Beleuchter Oskar seine große Chance gekommen, selbst als Fernseh-Moderator ins schillernde Rampenlicht zu treten – für Regisseurin Carla undenkbar, aber sie muss mit Oskar an einem Strang ziehen, das wird heftig und für das Publikum lustig.

Heidi Müller ist die Mutter der Kompanie, sie spielt schon seit 41 Jahren Theater, auch Michael Maier gehört schon zum Inventar sowie weitere erprobte Schauspieler. Seit Mitte Oktober wird geprobt, in der nächsten Woche jeden Tag und dann stehen sie an zwei Abenden auf der Bühne: Achim Bartler, Petra Neumann, Ann-Kathrin Turina, Daniel Engler, Heidi Müller, Michael Maier, Jens Oberföll, Heidi John, Heike John und Regisseur Ralf Köhler.

Aufführung ist am 17. Dezember

Am Samstag, 17. Dezember, beginnt das Theater um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Am Sonntag, 18. Dezember, beginnt das Theater um 19 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr.

Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse zehn Euro. Erhältlich sind die Karten bei Getränke Oberföll in Marbach. Bewirtet wird mit Wurstsalat, Wienerle, Käsewürfel, Kaffee und Kuchen. Eine große Tombola mit attraktiven Preisen wartet zudem auf Gewinner.