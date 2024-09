Theater in Altensteig: Don Juan datet Eva an der Wasserstube

Gleich zwei Aufführungen des Regionentheaters aus dem Schwarzen Wald stehen in Altensteig am kommenden Wochenende auf dem Spielplan: Am Samstag hebt sich zur Wiedereinweihung der Monhardter Wasserstube – bildlich gesprochen – der Vorhang zu „Don Juan datet Eva“, am Sonntag sorgt Biene Maja auf dem Schlossberg für Kurzweil.