3 Mit ihrem Schauspiel sorgt die Theatergruppe des FV Aichhalden für beste Unterhaltung. Foto: Herzog

Als plötzlich reiche Witwe baucht man sich über unerwartete Anträge der Erbschleicher nicht wundern. Blöd nur, wenn der Göttergatte (noch) gar nicht tot ist und ein getürkter Feuerwehreinsatz den Schwindel aufdeckt.















Link kopiert

Aichhalden - Köstlich amüsieren haben sich die mehr als 500 Besucher in der Josef-Merz-Halle bei den zwei Theateraufführungen des FV Aichhalden. Mit dem Dreiakter "Feiertage für Fortgeschrittene" von Autorin Regina Rösch brillierte die Theatergruppe in bester Spiellaune. Mit insgesamt 159 Bühneneinsätze brachte es das Dutzend auf eine stattliche Anzahl, in dem Matthias Krahl als Max Steinbeißer und Veronika Schneider als russische Haushaltshilfe Natascha ein glänzendes Debüt gaben. Letztere beherrschte die verdrehte Grammatik und das rollende R aus dem Effeff und sorgte so für das Tüpfelchen auf dem i.

Im Wodka sah sie die Lösung aller Probleme, weil der "ist Medizin für armes Mann und Lappen von Wasch". Deshalb kommt es in der turbulenten Komödie öfters zu Trinkgelagen. Ohne die Leistung der anderen Akteure schmälern zu wollen, ragte einmal mehr Thomas Glunk in seiner Paraderolle als Hans-Peter Holzinger und Gemeinderatskandidat heraus und entlockte dem Publikum mit seinen mimisch unübertreffbaren Slapstick-Einlagen wiederholt Szenenapplaus. Kaum ist sein Schwindel, seine Frau Elfriede (Conny Bosch) leide an einer Darmgrippe, aufgeflogen, steht die Verwandtschaft kurz nach Weihnachten doch noch mit Sack und Pack vor der Tür.

Sumo-Kampf zum Dorfjubiläum

Da bringt ihn sein Gesangsvereinskollege Kurti Schneider (Joachim Fischer) mit einem vor Jahren im Vollrausch unterschriebenen Vertrag erneut in die Bredouille. Darin verspricht Hans-Peter, sich am Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Gesangsvereins in der Dorfmitte einem Profi-Sumo-Ringer zum Kampf zu stellen. Fortan treibt Kurti die Holzingers zwecks Kampfbekleidung mit dem Sumo-Höschen in den Wahnsinn. Mit Hans-Peters Freund und Nachbar Eugen Steinbeißer (Jochen Becker) schmiedet Kurti Pläne, wie der Event erfolgreich vermarktet werden kann.

Geniale Idee – oder?

Um die öffentliche Blamage ihres Mannes zu verhindern, kommt Elfriede auf eine geniale Idee. Sie simuliert als Sekretärin einen Anruf von Hans-Peters Firma, wonach er kurzfristig nach Sotschi auf Montage muss, um eine kaputte Druckmaschine zu reparieren. Alles scheint gut zu gehen, als in den Nachrichten der Absturz des Fliegers nach Sotschi gemeldet wird. Entsetzt fragt sich Elfriede: "Was mach ich jetzt, ich hab einen Toten im Schrank?".

Bereicherung geht schnell los

Obwohl sein Tod noch nicht bestätigt ist, bereichern sich dessen Schwestern Klementine (Moni Lehrer) und Hermine (Julia Dietsche) sowie Nachbarin Klothilde Steinbeißer (Tina Broghammer) an Hans-Peters Nachlass samt der Münzsammlung seines Vaters.

Attraktive "Witwe" wird bezirzt

Die Schwager Karl-Heinz (Andreas Gaulke) und Karl-Friedrich (Dominik Höfler) und auch Kurti versuchen bei "Witwe" Elfriede zu landen, schließlich soll sie eine halbe Million aus der Lebensversicherung ihres Mannes erhalten. Von ihrem kurzen Heimaturlaub bringt Natascha einen Überraschungsgast (Thomas Glunk) mit. Es wird mit Wodka angestoßen und Kasatschok getanzt, als urplötzlich die Sirene aufheult. Als Vollblut-Feuerwehrler springt Hans-Peter auf und macht sich für den Einsatz bereit, womit er sich unfreiwillig selbst enttarnt.

Alarm aus dem Internet

Aber da hat ihm Max einen bösen Streich gespielt, denn der Alarm kam nicht von der Leitstelle, sondern über Youtube auf seinem Handy. Die ganze Aufregung steht Elfriede ins Gesicht geschrieben: "Solche Feiertage brauche ich nicht mehr. Nächstes Jahr gehen wir von Heiligabend bis Dreikönig in Urlaub."

Selten in Vollbesetzung geprobt

Bei der Vorstellung der Bühnenakteure durch FVA-Vorsitzender Benjamin Weller prasselte der Applaus nur so auf die Darsteller nieder. Wie Weller verriet, habe aufgrund von Krankheit selten in Vollbesetzung geprobt werden können. "Aber wir haben es gut über die Bühne gebracht", lobte er die Gruppe um Souffleuse Nicole Glunk. Hinter der Bühne wirkten noch mit: Kati Moosmann (Mädchen für alles), Manuela und Sabrina Seckinger (Maske), Bernd Höfler (Technik), Jan Hug, Armin Maier und Team (Kulissenbau), Dirk Zehnder und Christiane Maier (Kulissenmaler).