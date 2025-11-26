Theater in Aichhalden: In der Familie geht es recht ruppig zu

Die Theatergruppe des FV Aichhalden zeigte mit der Komödie „Endlich fort aus dem Alltagstrott“ eine sprichwörtlich schauspielerische Glanzleistung.

Der heitere Schwank in drei Akten der Autorin Beater Irmisch spielte im Wohnzimmer des Bauernhofs der Familie Heinz (Joachim Fischer) und Margot Bögel (Monie Lehrer). Das Paar träumt von einer Weltreise mit dem Wohnmobil, will den Hof verkaufen und sich eine Eigentumswohnung zulegen, nachdem mit Sohn Willi (Andy Gaulke) auch der jüngste Spross ausziehen will.

Doch schon beim Ziel, wohin es gehen soll, sind sie sich uneinig. Heinz zieht es nach Süden, Margot will lieber Richtung Norden.

Opa Otto (Thomas Glunk) streitet sich mit Oma Grete (Conny Bosch Foto: Herzog

Der Traum vom Reisen entwickelt sich zunächst zum Alptraum, denn in das potenziell leerstehende Hofgebäude wollen plötzlich Opa Otto (Thomas Glunk) und Oma Grete (Conny Bosch) ein- und aus dem Seniorenheim ausziehen.

Plan von Kosmetik-Salon

Die aufgetakelte Gattin Reinhilde (Julia Dietsche) von Sohn Horst (Dominik Höfler), der unter ihren Pantoffeln steht, plant einen Kosmetik-Salon im großen Stil einzurichten. Schließlich ist der Auszug von Willi mehr und mehr fraglich, weil seine Freundin Ella (Vanessa Glunk) nicht will, dass er seine Jukebox mit in ihre Wohnung bringt.

Landwirt Heinz Bögel (Joachim Fischer/von links) und Sohn Willi (Andy Gaulke) sind wenig begeistert über den geplanten Einzug von Opa Otto (Thomas Glunk) und Oma Grete (Conny Bosch). Foto: Herzog

Der 60. Geburtstag von Margot scheint die richtige Gelegenheit zu sein, den Eltern und Kindern über ihr Vorhaben reinen Wein einzuschenken. Doch jedes Mal, wenn Heinz oder Margot damit beginnen wollen, platzt jemand mit irgendeiner unredlichen Geschichte dazwischen.

Farbe und Bewegung kommt in das Lustspiel, als Fritz Matuschek (Jochen Becker) sich als Kaufinteressent des Hofs vorstellt und den Bögels wertvolle Tipps gibt. In dessen 39. Bühnenauftritt erlebt das Publikum einen ganz neuen Jochen Becker, der auch in Berliner Dialekt für jede Menge Schenkelklopfer sorgt.

Margot und Heinz leihen Matuscheks Wohnmobil für einen Kurzurlaub, während sich die Erbschleicher zu Hause gegenseitig in die Haare kriegen, wer die Schweine füttert, die Blumen gießt und die Bohnen rupft. Auch an Schlaf in der Nacht ist nicht zu denken.

Bäuerin Stina Strupp (Tina Broghammer), die sich besonders in Stallklamotten wohlfühlt, holt die Schweine ab, um sie dann wieder zurückzubringen. Als Heinz und Margot vom Kurzurlaub heimkehren, ist der Hof überraschend in bester Ordnung. Dennoch beginnt eine überraschende Welle des Auszugs mit dem vielsagenden Satz „wir sind dann mal weg“.

Da Oma und Opa sich das Wohnen im Elternhaus ganz anders vorgestellt haben, kehren sie lieber wieder ins Altersheim zurück. Reinhilde will ihr Kosmetik-Studio jetzt doch im leerstehenden Erdgeschoss der bisherigen Wohnung einrichten. Darüber ist Gatte Horst froh, denn sonst müsste er 150 Kilometer zur Arbeit fahren.

Die Umbesinnung seiner Geschwister bringt Willi auf die Idee, mit Freundin Ella ins Elternhaus einzuziehen, die Schweine zu verkaufen und den Hof umzubauen. Plötzlich hupt es vor dem Haus, das von Heinz bestellte Wohnmobil ist eingetroffen. Nun kann endlich die halbjährige Weltreise beginnen. Ob sich Heinz und Margot über die Reiseziele einigen konnten, blieb dem begeisterten Publikum vorenthalten.

Das spendete den Bühnenakteuren für eine über vierstündige Unterhaltung mit jeder Menge Szenenkomik, Handgreiflichkeiten und frommen Sprüchen lange anhaltenden Applaus.

Dank an Beteiligte

FV-Vorstandsmitglied Alexander Maier dankte der Schauspielgruppe für die gelungenen Aufführungen sowie den Akteuren im Hintergrund, Kim Fischer, Manuela Seckinger, Samira Becker, Janina Wössner, Bernd Höfler, Jan Hug, Armin Maier, Christiane Maier sowie Veronika Schneider und Tobias Glunk.