Theater in Aichhalden: In der Familie geht es recht ruppig zu

Die Theatergruppe des FV Aichhalden zeigte mit der Komödie „Endlich fort aus dem Alltagstrott“ eine sprichwörtlich schauspielerische Glanzleistung.
Der heitere Schwank in drei Akten der Autorin Beater Irmisch spielte im Wohnzimmer des Bauernhofs der Familie Heinz (Joachim Fischer) und Margot Bögel (Monie Lehrer). Das Paar träumt von einer Weltreise mit dem Wohnmobil, will den Hof verkaufen und sich eine Eigentumswohnung zulegen, nachdem mit Sohn Willi (Andy Gaulke) auch der jüngste Spross ausziehen will.