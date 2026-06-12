Theater im Tutti Kiesi: Tempus fugit zeig“Alice und Alles im Wunderland“ in Rheinfelden

Neben dem Lörracher Theater sind daran auch Schulkinder, Theater-AGs, das Kinder- und Jugendtheater Rheinfelden sowie Musiker der Musikschule Rheinfelden beteiligt.

„Die Open-Air-Produktion ist für uns in der Stadt ein kulturelles Highlight“, sagt der Leiter des Rheinfelder Kulturamts, Dario Rago, laut einer Mitteilung des Lörracher Theaters. In diesem Jahr zeigen fünf Theatergruppen von Theater Tempus fugit das Stück „Alice und Alles im Wunderland“ auf dem Gelände des Spiel- und Kulturhauses Tutti Kiesi. Tempus fugit stehe für Vielfalt, öffne den Blick für Andere und ermögliche kulturelle Teilhabe, deshalb fördere die Stadt Rheinfelden seit Langem die Projekte des Theaters, wird Rago weiter zitiert.

Großes Gemeinschaftswerk Es spielen das Jugendtheater Rheinfelden, das interkulturelle Kindertheater Rheinfelden, die Theater AG der Hans-Thoma-Schule Rheinfelden, die erste Klasse der Hans-Thoma- Schule und das Spielzeitteam des Theaters Tempus fugit.

Die zweistündige Open-Air-Produktion entsteht in Kooperation mit der Musikschule Rheinfelden. Musikalisch begleitet wird das Stück unter anderem von einer Trompeterin, die die Königin ankündigt; auch Gitarre und Blockflöte kommen zum Einsatz. „Die große Herausforderung ist dabei“, sagt Musikschulleiter Bernward Braun, „die unterschiedlichen Arbeitsstile von Musikschule und Theater zusammenzubringen.“ Dass dies gelingen kann, zeigte bereits die gemeinsame Aufführung „Siehst du mich nicht?“ im Lichthof des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Rheinfelden.

Das Stück basiert auf der berühmten Wunderland-Geschichte des britischen Schriftstellers, Diakons und Mathematikers Lewis Carroll. Gemeinsam laden die Beteiligten zu einer fantasievollen Reise in die Welt von Alice ein. Alice begegnet seltsamen Figuren, die laut auftreten, Macht beanspruchen und ungerechte Urteile fällen.

Schon 300 Anmeldungen

Anfangs verunsichert sie das. Doch bald erkennt sie: Viele dieser Gestalten wirken größer und mächtiger, als sie wirklich sind. Alice durchschaut ihr Spiel – und spielt mit, allerdings nach ihren eigenen Regeln.

„Viele Spieler des Jugendtheaters Rheinfelden haben erst seit zwei Monaten Bühnenerfahrung“, erzählt Rebecca Pfeiffer, Mitglied des Jugendtheaters Rheinfelden, dessen Teilnehmerzahl seit der Aufführung im GBG auf 21 Personen angewachsen ist. Ziel sei es, dass junge Menschen für junge Menschen spielen.

Das Interesse an der Produktion ist groß. Für die Vorstellung am Montagmorgen haben sich bereits knapp 300 Personen angemeldet.

Termine: Sonntag, 14. Juni, 15 Uhr; Montag, 15. Juni, 9.30 und 17 Uhr, Anmeldung online unter: www.fugit.de/spielplan