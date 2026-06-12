Theater im Tutti Kiesi: Tempus fugit zeig“Alice und Alles im Wunderland“ in Rheinfelden

Neben dem Lörracher Theater sind daran auch Schulkinder, Theater-AGs, das Kinder- und Jugendtheater Rheinfelden sowie Musiker der Musikschule Rheinfelden beteiligt.
„Die Open-Air-Produktion ist für uns in der Stadt ein kulturelles Highlight“, sagt der Leiter des Rheinfelder Kulturamts, Dario Rago, laut einer Mitteilung des Lörracher Theaters. In diesem Jahr zeigen fünf Theatergruppen von Theater Tempus fugit das Stück „Alice und Alles im Wunderland“ auf dem Gelände des Spiel- und Kulturhauses Tutti Kiesi. Tempus fugit stehe für Vielfalt, öffne den Blick für Andere und ermögliche kulturelle Teilhabe, deshalb fördere die Stadt Rheinfelden seit Langem die Projekte des Theaters, wird Rago weiter zitiert.