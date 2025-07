Theater im Hof in Kandern: Kultur im Innenhof in Riedlingen

Es ist ein großes, treues Publikum, das sich jeden Sommer aufmacht ins idyllische Riedlingen. Im Innenhof des alten Gebäudes unter den Ästen einer imposanten Kastanie finden sich Kulturinteressierte auch von weit her ein. Das Programm ist breit, reicht von der Lesung über Konzerte, Schauspiel bis zum beliebten Kinderprogramm. Start ist am 26. Juli mit dem Konzert „¿flamenco?“.

Das Duo Maël&Arthur Bacon spielt zum Auftakt Gitarre und Akkorden. „Die beiden sind verliebt in den Flamenco“, erzählt der bekannte Theatermann Dieter Bitterli, der die Reihe mit seiner Frau Dorothea künstlerisch leitet. Immer wieder werden in den Hof Musiker eingeladen, die in den jeweiligen Traditionen verwurzelt sind, diese aber öffnen.

Lesen Sie auch

Zum Eröffnungskonzert treten „¿flamenco?“ mit Maël Goldwaser (Gitarre) und Arthur Bacon (Akkordeon) auf. Foto: Luc Gréliche

So wird das auch beim Flamenco-Abend sein, verspricht Bitterli. Der Flamenco sei der Ausgangspunkt für Interpretationen, jonglierend zwischen Tradition und heutiger Musik. Das reicht von rumänischen Wurzeln bis zum Jazz.

Botho Strauß

„Saul“ (30./31. Juli) ist ein Theaterstück von Botho Strauß, das erst jüngst uraufgeführt wurde. Die historische Figur sei ihm eigentlich gar nicht sehr nahe, sagt Dieter Bitterli. Ganz und gar vertraut er aber der künstlerischen Kenntnis des Duos Jens Harzer und Marina Galic. Schauspieler Harzer hat sich dem eigenwilligen Stoff langsam angenähert, und war zusehends fasziniert. Es ist ein Tragödie über eine gebrochene Figur voller Naivität und Jähzorn, umschreibt es Bitterli.

Eine Geschichte nicht nur für Kinder mit dem Jugendtheater Eukitea Foto: Marcus Merk

Für Kinder ab sechs Jahren

Diesmal gastiert das Kinder- und Jugendtheater Eukitea mit „Viola und das magische Friedens-Alphabet“ (3. August, 15 Uhr) mit Theater, Puppen, Tanz und Musik und widmet sich der Sehnsucht der Kinder nach einer liebevolleren, friedlicheren Welt.

Über Marion Poschmann sagt Dieter Bitterli, sie sei Sprachkünstlerin und eine wunderbare Autorin. Sie liest aus ihrem neuen Werk „Die Winterschwimmerin“ (6. August). Protagonistin Thekla schwimmt in offenen eisigen Gewässern. Dabei versucht sie, dem Verhältnis von Leib, Seele, Natur und Geist auf den Grund zu gehen. Sie findet beim Schwimmen im kalten Wasser zu einem Gefühl von Freiheit und Autonomie.

Sebastian Krämer präsentiert „Liebeslieder an deine Tante“. Foto: Christian Biadacz

„Liebeslieder an deine Tante“ heißt der humorige Titel des Abends mit Gesang und Klavier von Sebastian Krämer (8. August) Ein Abend zum Genießen und Lachen, findet Dieter Bitterli. Mit einem Künstler, der sich darauf verstehe, uns zu vermitteln, dass es Ungewissheiten gibt und viele Menschen, die die Welt auch nicht mehr verstehen.

Klanglandschaften

Klanglandschaften aus der Natur sind in der Matinee mit „Onomeya“ (10. August) mit Cello und Klangschalen zu hören. Inspiriert ist der Abend von einem früheren Gastspiel von Alfredo Ferre beim „Theater im Hof“. Als er damals die Cellosuiten von Bach präsentierte, trillerten Amseln&Co. im Hof mit. Das begeisterte den Musiker derart, dass er in diesem Stück einlädt, der Natur zu lauschen – vielleicht auch wieder mit Original-Vogelstimmen. Am Abend darauf wird der Cellist erneut sein Goldberg Projekt (11. August) spielen mit Claire Wels (Geige) und Adam Newman (Bratsche).

Faszinierende Frauen

Die Autorin Margret Greiner widmet sich in ihren Büchern immer wieder vergessenen Frauenfiguren. Im ihrem neusten Werk „In mir tobt und brodelt stets etwas Gefährliches“ (13. August) wird das Schicksal der Schriftstellerin und Feministin Elsa Asenijeff dargestellt, ein tragisches Leben, das sie in die Psychatrie führte.

Viviane Chassot beendet die diesjährige Reihe. Foto: Marco Borggreve

Zum Abschluss gibt Viviane Chassot einen Solo Akkordeon-Abend: „Folk Slow“ (15./16. August) „Ein unglaublicher Fluss von Akkordeon-Stücken aus der Bretagne, aus Irland aus der Moderne wird verwebt in Klänge, in die man eintauchen möchte“, schwärmt Bitterli.

Auf einen Blick

Theater im Hof

vom 26. Juli bis 16. August, Ortsstraße 15, Kandern-Riedlingen. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt.

Karten

können ab 17. Juli bestellt werden unter Tel. 07626/972081 oder in der BuchEule, Marktplatz 1 Kandern.