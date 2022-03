1 Haben Corona: Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn im Stück "Die Tanzstunde". Foto: Michael Petersohn

Die Theateraufführung von "Die Tanzstunde" am Donnerstag, 17. März, im Theater im Kurhaus Freudenstadt fällt aus. Die Absage kam am Montag kurzfristig.















Freudenstadt - Das Stück mit den TV-Stars Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen wurde vom Management storniert, so die Stadtverwaltung. "Beide Darsteller sind an Corona erkrankt. Es wird leider auch keinen Ersatztermin für die Tournee mehr geben können", so die Stadt weiter.

Eintrittskarten können diese an der jeweiligen Vorverkaufs-Stelle wieder zurückgeben werden. "Wir bedauern die Absage sehr; zumal es das erste Stück in dieser langen, schweren Zeit war, das mit mehr als 200 Tickets schon sehr gut verkauft war", so Corinna Gerlach von der Veranstaltungsleitung der Freudenstadt-Tourismus.

Erwartungen waren hoch

Vorfreude und Erwartungen in "Die Tanzstunde" waren seitens der Veranstalter groß. Es war eines der erfolgreichsten Stücke der vergangenen drei Spielzeiten und mit Tanja Wedhorn, Protagonistin unzähliger Fernsehfilme, und Oliver Mommsen, langjähriger Ermittler im Bremer "Tatort"-Team, hochkarätig besetzt.

Im Stück gehe es um Ever Montgomery (Oliver Mommsen), der für eine Preisverleihung dringend tanzen lernen muss. Allerdings verabscheut er jeglichen Körperkontakt, denn der Professor für Geowissenschaften leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer speziellen Form des Autismus.

Die Rückgabestellen:

Auf Anraten des Hausmeisters spricht er seine Nachbarin Senga Quinn (Tanja Wedhorn) an. Sie ist Tänzerin, doch nach einer Beinverletzung ist fraglich, ob sie in jemals wieder tanzen kann. Dass ungleiche Paar wagt das Abenteuer dennoch und gerät in absurde Situationen, denn Ever nimmt alles wörtlich, was Senga sagt und gerät in Panik, als es um erste Berührungen geht.

Karten können an folgenden Stellen zurückgegeben werden: Theaterkasse im Kurhaus, Telefon 07441/86 47 32, in der Tourist-Information am Marktplatz, 07441/86 47 30, und im Besucherzentrum Schwarzwaldhochstraße Kniebis, 07442/ 75 70.