Theater des MGV Schuttertal: Stück über Hexenjagd sorgt für Schauder im Publikum

Die Theatergruppe des MGV Schuttertal brachte das Drama „Graf Diebold“ auf die Bühne. Es entführte die Zuschauer in die düstere Zeit des Aberglaubens.
Die Geschichte von Horst Helfrich sei reine Fiktion, wie Sebastian Singler vom Vorstandsteam bei der Begrüßung des Publikums betonte. Im Zentrum steht die heimliche Liebesbeziehung zwischen Graf Diebold (Paul Himmelsbach) und der Bürgerlichen Deike Matthis (Romy Lehmann), obwohl Diebold der machtbewussten Gräfin Carla (Lisa Himmelsbach) die Ehe versprochen hat.