1 George Clooney ist für einen Tony nominiert. (Archivbild) Foto: Andy Kropa/Invision/AP/dpa

Die Tony-Awards gelten als die wichtigsten Theaterpreise der USA. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Superstars nominiert.









New York - Hollywood-Star George Clooney kann seine Trophäen-Sammlung bald möglicherweise um einen Tony-Theaterpreis erweitern. Der 63-Jährige wurde für seine Rolle in dem Stück "Good Night, and Good Luck" nominiert, wie die Theater-Organisation American Theatre Wing, die die Preise vergibt, in New York mitteilte.