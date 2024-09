Theater an der Monhardter Wasserstube: Liebe zwischen Wehr und Bähofen

Theater an der Monhardter Wasserstube

1 Don Juan trifft Eva, und Amors Pfeil spielt Schicksal: David Lison (von links), Andreas Jendrusch und Raphaela Stürmer. Foto: Sabine Stadler

Zur Einweihung der sanierten Monhardter Wasserstube zeigte das Regionentheater aus dem schwarzen Wald im Anschluss an den offiziellen Festakt seine gefeierte Musikkomödie „Don Juan datet Eva“.









Das vom geschäftsführenden Intendanten und Regisseur Andreas Jendrusch geschriebene moderne Stück wurde im Rahmen des Kulturprogramms „Ornamenta“ bereits abseits der klassischen Theaterbühne an verschiedenen Orten aufgeführt. In Altensteig erlebten die geladenen Gäste des Einweihungs-Festaktes und zahlreiche weitere Theaterbegeisterte eine an den Spielort adaptierte Version des musikalisch inszenierten Stückes rund um zwischenmenschliche Begegnungen und Liebe.