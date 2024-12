Kurz vor Weihnachten gibt es viel zu tun im Theater am Turm in Villingen. Direkt nach der letzten Vorstellung von „Golden Girls“ wird die Bühne für die nächste Eigenproduktion umgebaut, denn die Komödie „Zwei wie wir“ feiert an Silvester Premiere.

Die Karten für die Silvestervorstellung waren im Nu ausverkauft. Freunde der niveauvollen Komödie können sich allerdings vom 3. bis 31. Januar auf 13 weitere Aufführungen freuen.

Die kurze Umbauzeit fordert nicht nur die Bühnenbauer, die Türen und Wände versetzen und der Bühne eine neue Optik verpassen müssen. Auch die Schauspieler haben nur wenige Tage Zeit, sich auf die Originalkulisse umzustellen. Derzeit wird im Foyer geprobt, größtenteils mit „Dummie-Möbeln“.

„Sarah Grünwedel und Ercan Özmen sind inzwischen in die Haut ihrer jeweiligen Figur geschlüpft“, freut sich Regisseurin Cornelia Burkart, die in den Proben darauf besonders hingearbeitet hat.

Nora ist eine erfolgreiche Managerin, die in guten Kreisen verkehrt, privat aber kompliziert, unsicher und verletzlich ist. Rudy, Sohn von Obst- und Gemüsehändlern, liebt den rauen Baseballsport und lässt in puncto Frauen nichts anbrennen. Es prallen zwei Welten aufeinander, aber jeder wird auf unterschiedliche Art vom anderen angezogen. Doch das Scheitern ihrer Beziehung war eine Frage der Zeit.

Über Rückblenden wird das Publikum Zeuge des Kennenlernens, kurioser Verabredungen, Rudys erster denkwürdiger Begegnung mit Noras Vater bis hin zu Hochzeit und Trennung. Das Publikum darf sich auf viel Heiterkeit und Wortwitz, aber auch nachdenklich stimmende und berührende Momente freuen. Eine Geschichte wie aus dem Leben gegriffen. „Das perfekte Theaterstück für das erste Date“, empfahl ein kanadischer Theaterkritiker nach der Uraufführung.

Termine und Tickets

Neben der bereits ausverkauften Premiere an Silvester sind Karten für 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24., 25., 30. und 31. Januar, jeweils ab 20 Uhr buchbar. Eine kleine Einstimmung gibt es jeweils um 19.40 Uhr im Theater am Turm. Eintrittskarten sind für 16 Euro (ermäßigt elf Euro) online über www.theater-am-turm.de oder an der Abendkasse in der Villinger Schaffneigasse erhältlich.