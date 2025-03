Unter der Regie von Jörg Kluge kommt die Komödie „Weiße Turnschuhe“ im Villinger Theater am Turm auf die Bühne. Die Premiere steht am Freitag, 22. März, an. Lust auf das Stück macht ein kurzer Trailer aus den Proben auf der Homepage des Vereins.

„Weiße Turnschuhe“ heißt die Komödie, mit der das Villinger Theater am Turm am Freitag, 21. März, Premiere feiert. Vier Schauspieler erzählen die Geschichte eines fitten Alten, der den Pflegefall simuliert.

Unter der Regie von Jörg Kluge wird seit Monaten geprobt. Schließlich soll die neue Eigenproduktion gefallen und möglichst viele Zuschauer begeistern. „Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hart“ – Reinhard Fendrichs Hit liegt hinter den ersten Szenen, denn Günther (Peter Horn) ist mit seinen 75 Jahren topfit und kerngesund.

Lesen Sie auch

Sohn will Familienunternehmen vor der Pleite retten

Nachdem er die Firmengeschäfte seinem Sohn übergeben hat, genießt er sein Leben und wohnt im fünften Stock eines Hauses ohne Aufzug. Doch die Katastrophe naht in Gestalt seins Sohnes Kai (Leslie Ade), der das Familienunternehmen vor der Pleite zu retten gedenkt und auch schon eine Idee hat wie.

Unsere Empfehlung für Sie Theater in Villingen Talentierter Schauspielnachwuchs zeigt Können Marnie Schulz hat mit der Schauspielschule im Villinger Theater am Turm einen Volltreffer gelandet. Zum Abschluss der ersten Runde gaben die Teilnehmer einen Einblick in ihr Können. Die nächsten Kurse für Kinder und Jugendliche starten im September.

Für seinen Vater wird die Pflegestufe 4 beantragt, und noch ehe Günther widersprechen kann, steht die Dame vom des Medizinischen Dienst (Claudia Bick-Würth) vor der Tür. Sich pflegebedürftig zu geben, stellt den vermeintlichen Tattergreis vor enorme Herausforderungen, und sein Freund (Christian Lewedei) ist dabei auch nicht immer eine große Hilfe.

Komödiantische Leistung des Schauspieler-Quartetts

Die von René Heinersdorff geschriebene Komödie habe ihn sofort angesprochen, sagt Jörg Kluge. Trotz ernsten Hintergrunds – denkt man an den Pflegenotstand – beschere das Stück einen vergnüglichen Abend mit vielen Lachern, hofft er. Denn nicht nur die unvorhergesehenen Probleme beim So-tun-als-ob bereiten Freude, auch die komödiantische Leistung des Schauspieler-Quartetts überzeugt.

Unsere Empfehlung für Sie Villingerin Marnie Schulz im Porträt Warum die Schauspielerin ihr Talent nun an andere weitergibt Unter dem Dach des Theaters am Turm eröffnet sie im Februar 2023 eine Schauspielschule für Jugendliche. Damit erfüllt sich Marnie Schulz einen Traum.

Eine Neuerung beim Theater am Turm ist bereits im Vorfeld der Premiere am Freitag, 21. März, ab 20 Uhr, zu erleben: Auf der Homepage des Vereins (www.theater-am-turm.de) gibt es erstmals einen zweiminütigen Trailer aus den Proben zu sehen, bei dem man einen ersten Eindruck gewinnt. Dabei kann man online für 16 Euro (ermäßigt elf Euro) auch gleich Karten bestellen oder am Wunschtermin ein Ticket an der Abendkasse lösen.

Weitere Vorführungen

Die Komödie „Weiße Turnschuhe“ feiert am Freitag, 21. März, ab 20 Uhr im Theater am Turm Premiere. Weitere Vorstellungen sind geplant am 22., 26., 28. und 29. März, am 2., 4., 5., 8., 11., 12., 13., 21., 23., 25. und 26. April.