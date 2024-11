Am Freitag, 8. November, feiert im Theater am Turm die Eigenproduktion „Golden Girls“ Premiere. Die Komödie mit vier Frauen und einem Mann ist eine Hommage an die gleichnamige Fernsehserie aus den 1990er-Jahren.

Die amerikanischen „goldenen Mädchen“ Blanche, Dorothy und Rose haben es damals nicht nur vielen Zuschauern und Zuschauerinnen angetan, sondern auch dem deutschen Schauspieler und Comedian Kristof Stößel, der aus der einstigen Kultserie eine Theaterkomödie schrieb.

Die wiederum wählte Liliana Valla, Regisseurin und bis vor kurzem künstlerische Leiterin des Theaters am Turm (TaT), für eine Inszenierung aus und machte sie für das hiesige Publikum passend. Als Schauspielerinnen gewann sie Ursula Koch, Ulrike Riesterer, Ulrike Merkle und Stefanie Brüderle und als männlichen Darsteller Gerold Löffler.

Sehr unterschiedliche Charaktere

Drei Damen sehr unterschiedlichen Charakters leben in einer Wohngemeinschaft im Haus der männermordenden Blanche Deveraux (Ursula Koch) in Miami Beach. Die flotte Seniorin wollte nach dem Tod ihres Mannes nicht alleine in dem großen Haus wohnen. Durch eine Anzeige gesellen sich die naive und etwas unbedarfte Rose (Ulrike Riesterer) und die selbstbewusste und stets zu sarkastischen Sprüchen aufgelegte Dorothy (Stefanie Brüderle) zu ihr. Eines Tages steht unerwartet auch Dorothys Mutter Sophia (Ulrike Merkle) vor der Tür – ihr Haus ist abgebrannt. Sophia hat in Sachen Sarkasmus ihrer Tochter sogar noch einiges voraus.

So kommt gehörig Schwung in die Bude, zumal sich Sophia ungeniert an Harry (Gerold Löffler), einen Freund des Trios, heranmacht. Gerold Löffler, der im Sommertheater schon für Stimmung sorgte, ist gleich in einer Vierfachrolle zu sehen und spielt auch noch einen Regisseur für Werbefilmchen, einen Pfarrer und Don von der Baubehörde.

Idealbesetzung gefunden

Liliana Valla freut sich auf die 14 Vorstellungen, zumal sie mit den Darstellern eine Idealbesetzung gefunden habe, wie sie sagt. Zu den drei erfahrenen Akteurinnen gesellten sich mit Gerold Löffler ein relativer TaT-Neuling, der aber bereits beim Sommertheater auf der Bühne stand, und mit Stefanie Brüderle eine absolute Neuentdeckung, die ihre Bühnenerfahrungen schon seit Jahren beim Zunftball sammelt.

Aufführungen

Vorverkauf

Die Eigenproduktion „Golden Girls“ wird erstmals aufgeführt am Freitag, 8. November, 20 Uhr im Theater am Turm in der Schaffneigasse. Weitere Vorstellungen sind am 9., 15., 16., 20., 22., 23., 27. und 30. November sowie am 4., 6., 7., 13. und 14. Dezember. Karten können online über www.theater-am-tum.de gebucht werden oder sind für 16 (ermäßigt elf) Euro an der Abendkasse erhältlich.