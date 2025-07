„The Winner takes it all“: 93 Abiturienten feiern ihren Abschluss am IBG Lahr

1 Viele Schülerinnen und Schüler erhielten auf dem Abiball ein Lob oder einen Preis. Foto: Schule Das Motto „ABBI – The winner takes it all“ hielt, was es versprach: Mit glitzernden Kleidern, viel Musik und guter Laune feierten 93 Abiturienten des IBG Lahr ihren Abschluss.







In Anlehnung an das Abimotto bescheinigte Schulleiterin Claudia Cassiani den Abiturienten, allesamt Gewinner zu sein: „Unabhängig von Ihrer Note haben Sie alle Durchhaltevermögen gezeigt, Flexibilität bewiesen und sind in einer Welt voller Unsicherheiten Ihren Weg gegangen.“ Sie führte laut Pressemitteilung fort, dass das Leben nicht nur eine Bühne für Gewinner sei: „Manchmal sind die, die stolpern, genau diejenigen, die hinterher am weitesten kommen.“ Es gelte bei Niederlagen wieder aufzustehen und auch in Momenten des Scheiterns zu wachsen. Für die Zukunft wünschte Cassiani den Abiturienten, dass sie nicht nur nach Gewinnen streben, sondern auch nach Erfüllung: „Vergessen Sie nie, wer Sie sind und wo Sie herkommen“.