„The Voice of Germany“: Zwei Talente aus dem Zollernalbkreis belegen die „Hot Seats“

Rachel Leggio aus Hechingen erhielt mit der „Comeback Stage“ eine zweite Chance. Sie überzeugte Juror Callum Scott und sicherte sich neben Salvatore Tocco einen „Hot Seat“.
Eigentlich sind die beiden Teilnehmer der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ schon aus dem Wettkampf geflogen: Nach Salvatore Tocco aus Balingen drehte sich in den „Blind Auditions“ keiner der prominenten Juroren um, die Hechingerin Rachel Leggio unterlag in der zweiten Runde, den „Battles“ im K.O.-Verfahren ihrer Duettpartnerin Anne Monsters.