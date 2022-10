The Voice of Germany

1 Luka Klais bei seinem Auftritt bei den "Sing Offs" von The Voice of Germany. Foto: ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug

Der Kreis wird kleiner. Doch Luka Klais ist noch dabei. Der Voice-of-Germany-Teilnehmer aus Nagold ist diesen Freitag, 7. Oktober auf Sat1 in den "Sing-Offs" zu sehen.















Nagold - "Aufregende Wochen" seien das gerade, erzählt Luka Klais. Seit er an The Voice of Germany teilnimmt, überschlagen sich die Ereignisse, die Termine, die Erlebnisse. "Zum Teil werde ich auf der Straße erkannt und angesprochen – verrückt...", sinniert der 22-Jährige. Dabei waren seine bisherigen TV-Auftritte noch gar keine Live-Shows. Und auch die so genannten "Sing-Offs", in denen Luka Klais diesen Freitag zu sehen ist, sind nicht live. Luka weiß also schon, wie es lief. Verraten wird freilich nichts.

Auf jeden Fall ist er gut drauf im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Das mag auch daran liegen, dass er derzeit erstmals seit Wochen wieder etwas Zeit zum Durchatmen hat. An seiner Musical-Schule sind Ferien. Bleiben also "nur" die Auftritte als Darsteller beim Musical "Footlose" in Hamburg.

Deutlich mehr Instagram-Follower

Viel Zeit nimmt derzeit aber auch The Voice of Germany ein. Denn obwohl die Sing-Offs bereits abgedreht sind, gilt es für Luka Klais weiter an seiner Karriere zu basteln. Den Schwung, den The Voice in sein eh schon pralles Leben gebracht hat, will er weiter nutzen. "Ich genieße das derzeit alles", sagt Luka. Und schiebt gleich hinterher: "Denn ich weiß, wie schnell das vorbei sein kann."

Doch zurück zum Genießen: Nachdem Luka Klais bei The Voice dabei ist, geht es deutlich munterer auf seinen Social-Media-Kanälen zu. Die Zahl der Instagram-Follower hat sich da mal locker verdoppelt. Und der Zuspruch, den er für seine Auftritte bekommt, ist immens. Von Bekannten, aber auch vielen neuen Fans. Hinzu kommt für ihn ungewohntes und dafür umso spannenderes Terrain: Presseanfragen zum Beispiel, oder ein Interview mit Live-Auftritt im regionalen Fernsehsender.

Alle brennen für Musik

"Ich bin dankbar für diese Zeit", sagt Luka Klais. Eine extrem lehrreiche Zeit. Und eine unglaublich inspirierende Zeit. Zum Bespiel immer dann, wenn er mit den anderen "Talents" zusammen war. Zwischen der Aufzeichnung seines Battles und den Sing-Offs lag eine Woche. Dann kamen sie wieder zusammen. All die Musiker, mit denen echte Freundschaften entstanden sind. "Aber es werden leider weniger", bedauert Luka. Etwa 150 Teilnehmer waren es zu Beginn bei den Blind Auditions. Rund 40 sind es noch bei den Sing Offs. Die gemeinsame Zeit begeistert Luka Klais noch immer. Miteinander zu musizieren, nicht nur bei den Proben, nicht nur die ausgewählten Songs. Bei The Voice brennen alle Teilnehmer für die Musik, klar also, dass da so mancher Song spontan gemeinsam angestimmt wird.

Der "kleine Hype", wie es Luka Klais selbst nennt, er genießt ihn. "Das ist schon echt cool. Das alles zu erleben." Auch, wenn die Emotionen da manchmal Achterbahn fahren. Wenn es ein geschätzter Kollege nicht weiter schafft zum Beispiel. Und natürlich war da der Moment, als sich bei seinem ersten Auftritt vor den Coaches drei, der vier Stars umdrehten. Doch wohl kaum zu überbieten an Emotionalität war der letzte ausgestrahlte Auftritt, das Battle mit dem Musiker-Freund Luca Wefes. "Sag mir, wo die Blumen sind" interpretierten die beiden, tief emotional – ein Friedenslied, das einst Marlene Dietrich sang. Das beeindruckte. Dass sich Coach Mark Forster nicht für Luka Klais entschied, konnte er verkraften – auch, weil er es dem anderen Luca so sehr gönnte. Und nachdem Luka Klais die Bühne bereits verlassen hatte, schaltete sich doch noch Coach Rea Garvey ein, machte den sogenannten "Steal" und holte Luka Klais damit in sein Team. Was für ein Moment.

Jetzt ist er im Team Rea

Nun geht es also im "Team Rea" weiter. Am Freitag, 7. Oktober, ab 20.15 Uhr auf Sat1 mit den "Sing Offs". Dabei handelt es sich um einen weiteren team-internen Entscheid. Luka Klais und zwei weitere Voice-Teilnehmer singen einen Song. Nur einer kommt weiter – dann in die Halbfinals, den ersten Live-Sendungen.

Ein paar Dinge darf Luka Klais bereits vor der Ausstrahlung verraten. Zum Beispiel den Song, den er singt. "Das war ziemliches Neuland für mich", sagt der 22-Jährige. Denn Luka singt nicht in Deutsch sondern mit "Fix You" einen englischen Pop-Song von Coldplay. Und Luka Klais rät zur Pünktlichkeit: Denn die "Sing Offs" mit ihm würden gleich am Anfang der Show kommen. Er tritt dabei gegen Sarah Alawuru und Jan Bleeker an. Und nur einer kommt weiter.

Info: Die bisherigen Voice-Gewinner

Staffel 1: Ivy Quainoo

Staffel 2: Nick Howard

Staffel 3: Andreas Kümmert

Staffel 4: Charley Ann Schmutzler

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz

Staffel 6: Tay Schmedtmann

Staffel 7: Natia Todua

Staffel 8: Samuel Rösch

Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso

Staffel 10: Paula Dalla Corte

Staffel 11: Sebastian Krenz