The Voice of Germany

1 Luka Klais lieferte nochmals einen starken Auftritt bei The Voice of Germany ab. Foto: ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug

Der Auftritt war wieder beeindruckend. Doch am Ende reichte es nicht. Für Luka Klais aus Nagold ist die Reise bei The Voice of Germany nun zu Ende.















Nagold - Seine Fans mussten diesmal nicht lange warten. Gleich zu Beginn der Ausstrahlung auf Sat1 standen die so genannten Sing-Offs mit Luka Klais an. Drei Talente aus dem Team von Rea Garvey präsentierten jeweils einen Song, dann musste sich Coach Rea entscheiden. Er wählte Jan Bleeker, der den Auftritt der Drei auch eingeleitet hatte.

Das war freilich keine Entscheidung gegen den 22-Jährigen Nagolder. Denn Luka hatte mit der Interpretation des Songs "Fix You" von Coldplay einen wirklich starken und emotionalen Auftritt abgeliefert. Doch Jan Bleeker überzeugte zumindest Coach Rea Garvey mehr.

Zum Weinen gebracht

Luka Klais zeigte sich schon während der Sendung als guter Verlierer. Umarmte den Gewinner herzlich, zollte ihm den verdienten Applaus, und machte nach der Ausstrahlung der Sendung, die Luka wegen eines Musical-Auftritts gar nicht hatte live mitverfolgen können, auch auf Instagram deutlich, dass Jan es "so verdient" habe – sei er doch der einzige gewesen, der ihm während der Proben mit seinem Song zum Weinen gebracht habe.

Mit insgesamt drei Auftritten im Fernsehen – der Blind-Audition, dem Battle und nun dem Sing Off – ist Luka Klais bei The Voice of Germany eh erfolgreicher gewesen, als er es selbst erwartet hatte. "So weit zu kommen, das hätte ich im Leben nicht gedacht", schrieb er an seine Fans. Und nach seinen eigenen Angaben hat er die Zeit in Berlin, die die Talente und die Coaches miteinander verbrachten sehr genossen. Die Kontakte zu den anderen Musikern waren Luka von Anfang an wichtig. Gut möglich, dass hier auch Verbindungen für die Zukunft geknüpft wurden.

Ein Bierchen mit Peter Maffay

Auf Instagram postete Klais jedenfalls chillige Fotos, unter anderem von ihm und "The Voice"-Coach Peter Maffay mit einem Bierchen in der Hand. Begegnungen, die ihm keiner mehr nehmen kann. Und so kommt er auch zu dem Fazit: "Ich bin unendlich dankbar für die vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Diese Zeit hat mir sehr viel bedeutet."

Und er kündigt seine Rückkehr zu The Voice of Germany an – als Zuschauer im Halbfinale, in der ersten Reihe, die Daumen drückend. "Diese Jahr ist ein Traum", schreibt Luka Klais. Und selbstbewusst fügt er hinzu: "Jetzt geht’s erst richtig los."