"The Voice of Germany"

1 Sängerin Choma Rabiej (links) – hier bei einem Auftritt im vergangenen August – macht bei "The Voice" mit. (Archivfoto) Foto: Schwark

Ihren großen Auftritt hat Chioma Rabiej aus Freudenstadt bei der Castingshow "The Voice of Germany".















Freudenstadt/Berlin - Bei den "Blind Auditions" singt der Kandidat, die Jury, bestehend aus Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Rocker Peter Maffay, Sänger Mark Forster und Sänger Rea Garvey, ist dem Kandidaten abgewandt. Wer ihn in seinem Team haben möchte, dreht sich um.

Am liebsten würde Rabiej ins Team von Peter Maffay – der habe am meisten Erfahrung. Die vierzigjährige Krankenschwester, die in Freudenstadt bereits öffentlich aufgetreten ist, wurde aus rund 14.000 Kandidaten ausgewählt, in die Sendung zu kommen.

Ehemann hat sie angemeldet

"Bei ›The Voice of Germany‹ werden die Leute vorher geprüft. Da geht es nicht darum, jemanden zu blamieren", begründet ihr Ehemann Marek die Entscheidung für die Show – er hat seine Frau auch angemeldet. Seine Frau habe nie Gesangsunterricht gehabt, mache aber gern Musik.

Nun wollten sie wissen, "was Profis dazu sagen". Ob sich einer der Coaches für Rabiej umgedreht hat, das erfahren die Zuschauer am heutigen Donnerstag, 15. September, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.