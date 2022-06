The Rolling Stones in München

12 Ron Wood, Mick Jagger, Steve Jordan und Keith Richards (von links) auf der Bühne des Münchner Olympiastadions Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Rolling Stones sind am Pfingstsonntag im Rahmen ihrer Europatournee im Münchner Olympiastadion aufgetreten. Hat sich der Konzertbesuch gelohnt? Und welche Songs haben Mick Jagger, Keith Richards und Co. gespielt?















Link kopiert

Nach über zwei Stunden stehen Mick Jagger (78), Keith Richards (78) und Ron Wood (75) Arm in Arm an der Rampe, die von der Bühne aus ins Publikum führt und lassen sich feiern. Und sie haben sich den Jubel der Fans verdient. Mit einer spektakulären Show, die gerade mit „(I Can’t Get No) Satisfaction“ zu Ende gegangen ist und die die größten Hits der Rolling Stones versammelt hat – von „Street Fighting Man“ über „Paint It Black“ bis „Jumpin’ Jack Flash“.

Die erste Europatour ohne Charlie Watts

Das Münchner Olympiastadion ist die zweite Station der „Sixty“-Europatour der Stones, die ihr 60-Jahr-Band-Jubiläum feiern. Von der Originalbesetzung sind aber nur Jagger und Richards übrig. Schlagzeuger Charlie Watts starb im August 2021 im Alter von 80 Jahren. Mit Steve Jordan hat die Band zwar einen mehr als fähigen Ersatzmann am Schlagzeug gefunden. Dennoch wird – allerdings nicht zum ersten Mal – spekuliert, ob die aktuelle Tour tatsächlich nun die letzte der Stones sein könnte.

Zweites Deutschlandkonzert am 27. Juni

„Das ist unsere allererste Europatour ohne Charlie. Wir vermissen ihn sehr“, sagt Mick Jagger in einem der wenigen ruhigen Momente des Abends. Die Show erweist sich trotzdem als großes Rock’n’Roll-Spektakel mit einem wunderbar übermütigen Jagger und einem Richards in Spiellaune. Und heimlicher Höhepunkt des Abends ist das Aufeinanderprallen der überkandidelten Disconummer „Miss You“ und des Bluesrock-Ungetüms „Midnight Rambler“

Die „Sixty“-Europatournee der Stones begann am 1. Juni in Madrid und endet am 31. Juni in Stockholm. Am 27. Juni ist ein weiterer Auftritt in Deutschland, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, geplant.

Rolling-Stones-Setlist in München

Diese Songs standen am Sonntag in München im Olympiastadion auf dem Programm:

► Street Fighting Man

► 19th Nervous Breakdown

► Rocks Off

► Tumbling Dice

► Out of Time

► Ruby Tuesday

► You Can’t Always Get What You Want

► Living in a Ghost Town

► Honky Tonk Women

► Connection (Keith Richards)

► Slipping Away (Keith Richards)

► Miss You

► Midnight Rambler

► Start Me Up

► Paint It Black

► Sympathy for the Devil

► Jumpin’ Jack Flash

Zugaben

► Gimme Shelter

► (I Can’t Get No) Satisfaction