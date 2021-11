4 Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem Londoner Taxi im Design der neuen „The Länd“-Kampagne Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

London/Stuttgart - Während im Ländle die Aufregung über die neue Image-Kampagne der Landesregierung nur allmählich abebbt, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit seiner Delegation auf seiner Reise nach Schottland und England die nächste Stufe der Kampagne gezündet. Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter im Vereinigten Königreich, Andreas Michaelis, präsentierte Kretschmann am Montag in London mehrere Taxis im Design der Image-Kampagne „The Länd“. Die klassischen Londoner Taxis werben nun in quietschgelber Lackierung für Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort.

Die Landesregierung hatte Ende Oktober nach „Wir können alles außer Hochdeutsch“ die neue, 21 Millionen Euro teure Imagekampagne für Baden-Württemberg vorgestellt und ein geteiltes Echo ausgelöst. Während im Internet ein mehrere Tage andauernder Sturm der Entrüstung über die vermeintlich überteuerte und sinnfreie Werbung anhob, sind die Werbeartikel, die rund um die Kampagne produziert worden waren, bereits ausverkauft gewesen.