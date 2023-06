„Solch internationale Top-Acts treten bei normalen Gartenschauen normalerweise nicht auf, sondern nur bei Bundes- und Landesgartenschauen, die natürlich noch einmal über ein ganz anderes Budget verfügen“, sagte der Fachbereitsleiter Marketing und Veranstaltungen des Gartenschauteams, Niko Skarlatoudis. Mit seiner Einschätzung, dass es „mega“ gewesen sei, stand er sicher nicht alleine da.

„Es hat sich bewährt, dass wir eine große LED-Leinwand installiert haben, auf der das Konzert auf dem Platz vor der Stadthalle ebenfalls übertragen wurde. So konnten wir die Menschenmassen etwas entzerren“, ergänzte der begeisterte Skarlatoudis. Wie viele andere wird auch er diesen Abend bei besten äußeren Bedingungen sicherlich nicht so schnell vergessen.

Energie, Spielfreude, musikalische Genialität und Fannähe

In der Tat hieß es „Oldies but goldies“, denn trotz des mittlerweile fortgeschrittenen Alters glänzten die drei Gründungsmitglieder Eric Bazilian (Lead-Gesang, Gitarre, Mandoline, Saxofon, Flöte), Rob Hyman (Gesang, Hammondorgel, Akkordeon, Keyboard, Melodica) und David Uosikkinen (Schlagzeug, Percussion) sowie John Lilly (Gitarre, Mandoline, Gesang) und Fran Smith (Bass, Gesang) bei ihrer Performance. Von ihrer Energie, Spielfreude, musikalischen Genialität und Fannähe kann sich manch ein (Möchtegern-)Rockstar definitiv eine Scheibe abschneiden.

Die begeisterten Besucher erwarteten die Klassiker von „The Hooters“ wie „All You Zombies“und natürlich „Johnny B“, die beide in der Zugabe gespielt wurden. Auch „Satellite“ und manch anderer Hit aus den 80er-Jahren war zu hören.

Stücke von Cyndi Lauper und Joan Osborne mitgeschrieben

Allerdings sind vor allem Hyman und Bazilian musikalische Alleskönner und dementsprechend auch als (Co-)Autoren tätig: Hyman beispielsweise bei „Time After Time“ von Cyndi Lauper, bei dem er auch als Sänger mit dabei war, und Bazilian bei „One of us“ von Joan Osborne, das ebenfalls gesungen wurde.

Zwischendurch durfte Lilly bei seinem Solo seine Virtuosität an der Gitarre zeigen. Da in Balingen nicht der erste und sicher auch nicht der letzte Auftritt von „The Hooters“ in Deutschland war, hatte das Quintett unter anderem mit „Major Tom“ auch Deutschsprachiges im Gepäck. „We love Germany“, meinte Bazilian schon früh am Abend. „Germany loves The Hooters“ wäre nach diesem grandiosen Auftritt genauso passend.