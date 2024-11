„The Hill“ in Bad Wildbad: Gym-24 am Kreisel mit Gesundheitseinrichtung

1 Die Bauleiter Christian Tubach, Sabrina Theurer-Bott, von Gym-24 die Geschäftsführer Marc King und Frank Luz sowie Adrian Beggers informierten zusammen mit dem für den Vertrieb der Immobilien zuständigen Tobias Neubauer (von rechts) über die Nutzung der Gewerberäume und den Stand des Großvorhabens. Foto: Schabert

Die Arbeiten im Gewerbebereich von „The Hill“ dazu sind voll in Gang. Das Wirken von 15 Physiotherapeuten soll das Angebot vom durchschnittlichen Fitnessstudio abheben. Die 52 Wohnungen des Gesamtkomplexes sollen baulich vollends bis Januar, die restlichen Außenanlagen noch 2024 fertig werden.









Was in die Gewerberäume im Baukomplex „The Hill“ in Bad Wildbad auf dem ehemaligen Wernerheimgelände am Kreisel an der Baetzner- und entlang der Rennbachstraße einzieht, ist vertraglich unter Dach und Fach: Im Frühjahr 2024 eröffnet dort ein Fitnessstudio mit Gesundheitseinrichtung der Kette Gym-24 mit Sitz in Herrenberg.