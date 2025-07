„The Hill“ in Bad Wildbad

1 Am neuen Sophienweg, von dessen Ende eine öffentliche Treppe zur Charlottenstraße führt, sind die ersten Häuser und Wohnungen bezogen, die Außenanlagen angelegt und auch ein kleiner Spielplatz mit Sitzmöglichkeiten entstanden. Foto: Schabert „The Hill“ bietet am Kreisel ein Fitnessstudio und ein Physio-Therapiezentrum. Investorin Patricia Roller ist guter Dinge, dass die restlichen Vermietungen und Verkäufe bald erfolgen.







Allen Festen in der engeren und weiteren Umgebung zum Trotz: Auch die Macher vom Fitness- und Therapiezentrum im jungen Stadtviertel „The Hill“ beim Kreisel am Beginn von Rennbach- und Bätznerstraße in der Bäderstadt durften zahlreiche Besucher begrüßen.