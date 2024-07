The Eras Tour: Klavier-Panne bei Taylor-Swift-Konzert in Mailand

1 Bei einem Konzert in Mailand funktionierte Taylor Swifts Klavier nicht richtig. (Archivbild) Foto: Claudio Furlan///LaPresse/AP

Vor Tausenden Fans in Mailand will Taylor Swifts Klavier nicht so wie sie. Doch der Megastar ist weiter zu Scherzen aufgelegt. Nach einigen Augenblicken war das Instrument dann aber doch repariert.









Mailand - Eine unerwartete Panne hat US-Megastar Taylor Swift während eines Konzerts in Mailand kurzzeitig einen Strich durch die Rechnung gemacht: Als die 34-Jährige am zweiten Abend ihrer "Eras Tour" in der norditalienischen Metropole am Sonntag ihren Song "Getaway Car" am Klavier begleiten wollte, funktionierte das Instrument nicht richtig. Wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war, hantierten Swift und ein Crewmitglied unter Applaus ihrer Fans an dem Deckel des mit Blumen bemalten Klaviers.