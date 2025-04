The Dorph tritt auf: Dorfsportwoche mit einem Extra zum Gutacher Jubiläum

1 Im Mittelpunkt der 49. Gutacher Dorfsportwoche wird einmal mehr das Handballturnier für Hobbymannschaften stehen, bei dem es um den beliebten Gutacher Dorfmeistertitel geht. Foto: Heinzmann

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch die 49. Gutacher Dorfsportwoche von Mittwoch, 18. bis Sonntag 22. Juni. Im Rahmen des Gemeindejubiläums hat sich auch der TuS ein besonderes Bonbon zur Dorfsportwoche überlegt, teilt der Verein mit. Am Mittwochabend unterhält die Oberwolfacher Band The Dorph die Gäste zum „Warm up“. Der Eintritt ist wie an allen anderen Tagen frei.