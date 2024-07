The BossHoss in Rottweil

6 An der Bühnenfront legten sich Alec „Boss Burns“ und Sascha „Hoss Power“ und ihre Band mächtig ins Zeug. Foto: Siegmeier

„The BossHoss“ lassen es am Samstagabend im ausverkauften Kraftwerk beim Ferienzauber so richtig krachen.









Mit ihrem Jubiläumsprogramm „Twenty F**king Years!“ ließen es „The BossHoss“, die Hauptstadt-Cowboys aus Berlin, am Samstagabend im Rottweiler Kraftwerk beim Ferienzauber so richtig krachen und servierten ihren Fans Songs aus 20 Jahren Bandgeschichte.