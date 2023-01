1 Die Maurochen wollen immaterielles Kulturerbe werden. Foto: Verein

Bisingen-Thanheim - Die Maurochen wollen immaterielles Kulturerbe der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) werden. Das hat der Verein mit einem Grundsatzbeschluss besiegelt. Verschickt ist die Bewerbung allerdings noch nicht. "Wir wollen noch abwarten", sagt Sven Buckenmaier, Vorstand der Maurochen. In der Gerüchteküche heiße es, die Bewerbung einer anderen Zunft sei abgewiesen worden, weil diese noch keine 25 Jahre besteht.

Anfrage ist gestellt

Buckenmaier: "Wir feiern nächstes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum." Er habe eine Anfrage an die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) gestellt, um herauszufinden, welche Anforderungen gestellt werden. Eine Antwort lässt aber personalbedingt auf sich warten.

Wissen, Kunsthandwerk und Laienkreativität

Laut der deutschen UNESCO-Kommission verbindet der Fasnetsbrauch im Allgemeinen regionales Wissen, Kunsthandwerk und Laienkreativität, fördert den Ausdruck von Emotionen und wirkt als generationsübergreifendes Gemeinschaftserlebnis mit sozialer und integrierend wirkender Funktion.

Das sieht auch Sven Buckenmaier so: "Die Maurochen sind kein reiner Partyverein." Die Zunft erfüllt die nötigen Ansprüche, erklärt er. "Die Figuren basieren auf alten Thanheimer Sagen, werden von den Mitgliedern eigenhändig hergestellt und werden für jeden Hästräger individuell angefertigt."

Maurochen sollen an Speisepilz erinnern

An diese Erzählung ist das gesamte Häs der Maurochen-Figur angelehnt. Die Masken ähneln dem Pilz stark, die Tannenzapfen an der Seite erscheinen auch im Thanheimer Wappen. Das einfache weiße Gewand und die dunkelgrüne Hose – dunkelgrün wie der Waldboden – wird mit einem Juteseil zusammengehalten und erinnern an die Armut, die einst in Thanheim herrschte.

Figuren beruhen auf Sagen

Ähnlich verhält es sich auch mit den Einzelfiguren. Der Bachpfladerer zum Beispiel beruht auf einer Thanheimer Sage über einen Urmensch, der sich kulinarisch auf Thanheimer Kinder spezialisiert haben soll, die am Bach spielten. "Pass’ auf, wenn du an den Bach gehst, der Bachpfladerer holt dich", hieß es damals zu den Kindern.

Buckenmaier rechnet sich für die Bewerbung der Maurochen gute Chancen aus, will aber nichts riskieren. "Sonst warten wir eben noch ein paar Monate bis wir die Bewerbung abschicken." Die Auszeichnung und die damit verbundenen Ansprüche an den Verein seien ein Privileg und würden sicherstellen, dass die Tradition und der Verein in Thanheim weiter verankert seien.