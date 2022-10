Abrissgegner gehen in die Offensive

1 Jeden Montag ab 18 Uhr demonstrieren Freunde des Thalia-Theaters vor demselben – am Samstag, 15. Oktober, ab 11 Uhr sollen es besonders viele werden. Foto: Ringle

Auf über 2000 ist die Zahl der Unterschriften gegen einen Abriss des Tailfinger Thalia-Theaters mittlerweile angewachsen. Am Samstagmittag ist Kundgebung vor dem Theater.















Albstadt-Tailfingen - 2067 Unterschriften gegen die Abrisspläne der Stadt Albstadt standen am Donnerstagmittag zu Buche und auf der Internetseite www.openpetition.de. Die Zahl muss allerdings aufgeschlüsselt werden: Nicht alle dieser 2067 Unterschriften sind Online-Unterschriften; 1041, also etwas mehr als die Hälfte, wurden auf Papier geleistet und von den Betreibern der Online-Petition auf der Webseite nachgetragen. Wichtiger: Von den 2067 Unterzeichnern sind auch nicht alle wahlmündige Albstädter; vielmehr umfasst die Zahl auch die auswärtigen Unterstützer der Petition. Die Zahl der Albstädter betrug am Donnerstag um 12 Uhr 1626; das entspricht 78 Prozent.

Markus Ringle, Grünen-Stadtrat und Sprecher der Initiative, ist allerdings zuversichtlich, dass die für ein Bürgerbegehren erforderlichen plus minus 2500 Albstädter Unterschriften bis zum Stichtag, dem 25. Oktober, zusammenkommen werden – speziell die Einbeziehung des traditionellen Mediums Papier habe der Initiative einen deutlich wahrnehmbaren Schub gegeben. Die meisten der papierenen Signaturen wurden bei Veranstaltungen, auf Märkten und von Vereinen gesammelt; Ringle geht davon aus, dass bei der "Montagskundgebung" am 24. Oktober noch einmal viele Unterschriften hinzukommen werden, denn dann erst laufen die Listen ein, die derzeit in Albstadts Geschäften ausliegen.

Es muss kein Bürgerbegehren werden

Alle Unterschriften werden tags drauf im Rathaus Albstadt abgegeben; dass dabei keine Lapsi unterlaufen, die ein etwaiges Bürgerbegehren rechtlich anfechtbar machen würden, soll eine Kooperation mit dem Verein "Mehr Demokratie!" verbürgen, der sich in dieser Materie bestens auskennt. Wobei Ringle betont, dass die Initiative nichts dagegen hat, sich auch ohne Bürgerbegehren – das ja schließlich nicht ganz unaufwendig ist – mit der Stadt zu einigen. Man werde deshalb in der kommenden Woche die Fühler nach dem Rathaus ausstrecken, "für das wir bisher nicht existent sind". Von einer Minimalforderung werden freilich keine Abstriche gemacht: Das Thalia-Theater muss erhalten bleiben.

"Capt’n Knallermann" ist auch dabei

Diese Forderung soll am kommenden Samstag laut und vernehmlich vor dem Theatergebäude vorgebracht werden. Dieses ist um 11 Uhr Ziel einer Fahrrad-Demo der Albstädter Grünen, die um 10 Uhr vor der Rathaus in Ebingen aufbricht und mit dem Thalia-Theater inhaltlich gar nichts zu tun hat – indes kann, wer beide politische Anliegen unterstützt, so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum Auftakt der Thalia-Kundgebung musiziert das Duo "Beefy & Otto", es folgt ein Block für Wortbeiträge, und um 12 Uhr übernimmt der maritime Entertainer "Capt’n Knallermann" die Regie, der auch gegen den Abriss des Thalias ist. Es folgen weitere Wortbeiträge; vermutlich werden die Abrissgegner spätestens dann zur Melodie des ABBA-Ohrwurms "Mamma mia" Herbert Mayers Anti-Abriss-Hymne intonieren, die sie sogar im Studio eingespielt haben. Um 13 Uhr ist Schluss der Vorstellung.