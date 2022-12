2 Kalter Wind – wird das Thalia-Theater ihn überstehen? Foto: Kistner

2771 wahlberechtigte Albstädter haben die Petition gegen den Abriss des Tailfinger Thalia-Theaters unterschrieben. Reicht das für ein Bürgerbegehren? Die Stadt Albstadt sagt "Nein".















Link kopiert

Albstadt-Tailfingen - Wieso das? Das Sieben-Prozent-Quorum, dessen Erfüllung Voraussetzung für ein Bürgerbegehren ist, beträgt derzeit 2466 Unterschriften, wurde also um 305 überschritten. Die Unterschriftenlisten haben die Petenten am 25. Oktober abgegeben und damit auch die gesetzlich vorgeschriebene Dreimonatsfrist eingehalten – der Gemeinderat fasste den Abrissbeschluss am 25. Juli. Was also stimmt nicht? Ganz einfach: Von den 2771 Albstädter Voten gegen den Abriss wurden 823 online abgegeben, und diese 823 Unterschriften betrachtet die Stadt Albstadt laut Markus Ringle und Lara Herter, den Wortführern des Protests gegen den Abbruch, nicht als gültige: Online-Unterschriften sieht die Gemeindeordnung offenbar nicht vor – was unter anderem daran liegen könnte, dass sie bei der letzten Neufassung der einschlägigen Paragrafen noch gar keine große Rolle spielten.

Der zweite Einwand der Stadt betrifft die sprachliche Form der Petition: Der Aufruf "Rettet das Thalia-Theater" lässt sich nach Rechtsauffassung der Stadt nicht ohne weiteres in die Antwort "Nein" auf die Frage eines Bürgerbegehrens ummünzen, ob das Thalia-Theater abgerissen werden soll. Ringle und Herter fällt es zwar schwer, sich vorzustellen, wie jemand, der das Thalia retten möchte, für seinen Abriss stimmen könnte, aber die Juristen im Dienste der Stadt haben da offenbar mehr Fantasie.

Die Entscheidung liegt beim Gemeinderat

Die Stadt wird dem Albstädter Gemeinderat am Donnerstag, 15. Dezember, vorschlagen, die Petition aus den genannten Gründen abzulehnen. Ringle und Herter, selbst Mitglieder des Gremiums, empfehlen den Ratskollegen, das nicht zu tun – die Ablehnung, argumentieren sie, würde bedeuten, dass ein politisches Problem, das in den vergangenen Wochen an Brisanz gewonnen habe, auf seine juristische Dimension reduziert werde.

Wurde die Sanierung teuer gerechnet?

Aber ist das politische Problem nicht mit der Entscheidung vom 25. Juli aus der Welt? Die Abrissgegner bestreiten das aus zwei Gründen. Erstens habe die Stadt nie dargelegt, wie viel das, was an Sanierungsaufwand im Thalia unabdingbar sei, kosten würde – könne man denn nicht auf die Belegung der Empore und damit auf einen zusätzlichen Notausgang verzichten, und gebe es nicht die Option, sich beim Aufwand für die Bühnenausstattung auf ein Minimum zu beschränken? Die 13 Millionen Euro Sanierungskosten, von denen die Stadt ausgehe, kämen im Zweifelsfall dadurch zustande, dass man das Projekt so teuer wie möglich zu rechnen versuche, statt pragmatisch zu verfahren.

Kulturhalle wird immer mehr zum Phantom

Pragmatismus aber – und das ist der zweite Einwand – sei dringend geboten, denn die geplante Kulturhalle, die Thalia-Theater und Ebinger Festhalle ersetzen solle, erweise sich immer mehr als Phantom: In der mittelfristigen Finanzplanung sei sie gar nicht berücksichtigt, und nach allem, was man in jüngster Zeit erlebt habe, sei es nicht vorstellbar, dass mit den veranschlagten Baukosten von 21 Millionen Euro sein Bewenden haben werde – 50, wenn nicht 70 Millionen seien realistisch, und das werde sich die Stadt nicht leisten können. Die Zollernalbhalle aber sei selbst als provisorischer Kulturtempel überfordert – die Anzahl der zur erwartenden Termine sei schlicht und einfach zu hoch; Albstadt werde, wenn der Gemeinderat am beschlossenen Konzept festhalte, Kultur auslagern müssen.

Abrissgegner wollen Rechtsmittel einlegen

Wird ein Tag genügen, um einen Sinneswandel der Ratsmehrheit herbeizuführen? Vermutlich nicht. Die Abrissgegner behalten es sich deshalb vor, gegen eine Ablehnung mit juristischer Begründung Rechtsmittel einzulegen – von entscheidender Bedeutung wäre dabei die aufschiebende Wirkung. Sollte diese konzediert und dadurch Zeit gewonnen werden, dann bestünde die Möglichkeit, das Thema nach Ablauf der Halbjahresfrist erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen – eine durchaus reizvolle Perspektive für den kommenden OB-Wahlkampf.