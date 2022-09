1 Lara Herter und Markus Ringle wollen das Tailfinger Thalia-Theater retten. Foto: Kistner

Albstadt-Tailfingen - Am 25. Juli hat der Albstädter Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Ebinger Festhalle und das Tailfinger Thalia-Theater, deren Sanierung sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung nicht mehr lohnt, abreißen zu lassen – die Halle in zwei Jahren, das Theater so bald wie möglich. Gegen diesen Beschluss machen nun im Falle des Thalia-Theaters, wo Eile geboten erscheint, die Gegner des Abrisses mobil. Seit dem 2. September steht auf der Internetseite www.openpetition.de eine von ihnen initiierte Online-Petition mit der Forderung "Kein Abriss des Thalia-Theaters!". Von den 750 digitalen Unterzeichnern – Stand Freitag, 16. September – kommen 565 aus Albstadt; knapp 200 sind Auswärtige.

Als Quorum, das die Petenten erreichen müssen, um mit ihrem Anliegen zumindest Gehör bei der Stadt Albstadt zu finden, nennt openpetition 730 Albstädter Unterschriften; ob die Stadt Albstadt das ebenso sieht, wird sich zeigen, sobald der Wert erreicht ist. Als Albstadts Grüne, die am 25. Juli gegen das städtische Hallenkonzept votiert hatten, die Kampagne publik machten, nannten sie noch 2000 Unterschriften binnen acht Wochen als Ziel. Mittlerweile haben sie größeren Ehrgeiz entwickelt und streben jetzt 3000 Signaturen an. Von denen sollten allerdings mindestens 2500 aus Albstadt kommen, denn das ist bei einem Quorum von sieben Prozent der Wahlberechtigten die Petentenzahl, die erforderlich ist, um ein Bürgerbegehren gegen den Abbruch des Thalia-Theaters anzustrengen. Laut Gesetz müssen die Unterschriften spätestens drei Monate nach Veröffentlichung des Ratsbeschlusses, gegen den sie sich wenden, vorliegen; Stichtag ist also der 25. Oktober.

Online allein wird vielleicht nicht reichen

Mit Online-Voten – die ausdrücklich zu berücksichtigen sind – wird sich das Quorum womöglich nicht erreichen lassen: Gerade die älteren Albstädter dürften das Thalia-Theater in guter, womöglich emotional besetzter Erinnerung haben – doch im Zweifelsfall tun sie sich schwerer mit Online-Petitionen. Markus Ringle, der grüne Stadtverbandsvorsitzende, und seine Mitstreiterin Lara Herter von der SPD – die Initiative ist längst keine exklusiv grüne oder überhaupt noch parteigebundene mehr – setzen deshalb nun auf die bewährten Mobilisierungsstrategien der Vergangenheit, sprich: auf Papier. In den nächsten Tagen und Wochen werden in Albstadts Geschäften, Arztpraxen, Seniorendomizilen und Vereinsheimen Unterschriften gesammelt werden, desgleichen bei kulturellen Veranstaltungen am Eingang – gerade in den der Kultur verpflichteten Vereinen der Stadt, so Herter, hänge man am Thalia-Theater, auch wenn das aufgrund gewisser Abhängigkeiten vielleichtnicht so laut gesagt werde.

Stimmt die Kalkulation der Stadt?

Welche Argumente bringen die Petenten für den Erhalt des Thalia-Theaters vor? In den Voten vieler Online-Petenten ist von Nachhaltigkeit die Rede. Die Zeiten, in denen alte Bausubstanz gezielt vernachlässigt wurden, um den Weg zum Neubau – buchstäblich – zu ebnen, müssten, schon aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes, der Vergangenheit angehören, ist dort zu lesen. Auch von Geld ist viel die Rede: Dass die neue Kulturhalle, die Ebinger Festhalle und Tailfinger Theater vollwertig ersetzen soll, lediglich 21 Millionen Euro kosten soll, können sich Herter und Ringle beim besten Willen nicht vorstellen. Sie stellen Vergleiche mit Hallenprojekten vergleichbarer Städte vor und kommen auf das Dreifache.

Spatz in der Hand

Kann Albstadt sich das leisten? Das zweifeln viele der Abrissgegner an und befürchten angesichts der galoppierenden Inflation und der Fülle der städtischen Pflichtaufgaben, dass die geplante Kulturkathedrale über den Status der Fata Morgana nicht hinauskommen werde – was, wenn dann keine Ebinger Festhalle und kein Thalia Theater mehr zur Verfügung stehen, weil sie abgerissen wurden? Das geplante Provisorium, die Zollernalbhalle, kommt laut Herter mit ihren Dimensionen und ihrer Akustik nicht als Dauerlösung für Konzerte in Betracht. Die Konsequenz: Die bewährten Kulturtempel müssen stehen bleiben und ertüchtigt werden, und sei das auch nur als Spatz in der Hand.

Mehr interkommunale Arbeitsteilung!

Und die Taube Kulturhalle? Die 800 Sitzplätze, die Kulturamtsleiter Martin Roscher laut eigenen Aussagen seinen Impresarios bieten muss, damit Musical und Comedy weiter zum kulturellen Angebot Albstadts zählen? Ringle und Herter geben für diesen Fall die Devise "Klein, aber fein" aus und empfehlen das Prinzip Arbeitsteilung: Eifersüchteleien gegenüber scheinbar erfolgreicheren Nachbarn seien schon lange nicht mehr angemessen; wer Musicals liebe, der werde den Weg nach Balingen finden – und womit man die Balinger ihrerseits nach Albstadt locken könne, das herauszufinden sei eine würdige Aufgabe für die Albstädter Kulturpolitik.