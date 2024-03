Dicke Luft in Chiang Mai: Extrem-Smog in Touristenstadt

1 Die weltberühmte Tempelstadt Chiang Mai rangierte in der Statistik der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung der Welt wieder an oberster Stelle. Foto: Wichai Taprieu/AP/dpa

Chiang Mai gilt als eine der schönsten Städte Thailands. Nicht aber zu einer bestimmten Jahreszeit - denn dann siecht sie unter einer Smogglocke dahin. Jetzt ist es wieder so weit.









Chiang Mai - Dicke Luft in Nordthailand: Die weltberühmte Tempelstadt Chiang Mai rangierte in der Statistik der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung der Welt am Freitag wieder an oberster Stelle - mit deutlichem Abstand vor Kathmandu und Peking. Die Luftqualität wurde von dem Schweizer Unternehmen IQAir als "sehr ungesund" eingestuft. Schon seit Tagen ist die bei Touristen aus aller Welt beliebte "Rose des Nordens" in eine giftige Dunstglocke gehüllt, wie die Zeitung "Khaosod" berichtete.