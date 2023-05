Mit einer buddhistischen Gebetsstätte in Schramberg soll vor allem Thais, die in der Region leben, die Möglichkeit gegeben werden, zum Gebet zusammenzukommen. Bislang mussten sie dazu zu einem „Wat“ an den Bodensee, in die Schweiz oder nach Straßburg fahren.

Zweck des Vereins ist, die Tradition des Buddhismus zu fördern und Räume für Gebete, Andachten und Meditation zu organisieren. Vorsitzende ist Ratchaneekorn Herzog, stellvertretender Vorsitzender ist ihr Mann Martin Herzog. Das Ehepaar lebt schon lange im Schwarzwald, Tochter Sara macht nächstes Jahr ihr Abitur am Gymnasium Schramberg.

Den Anstoß zur Gründung des Vereins erhielt Ratchaneekorn Herzog, als vergangenes Jahr ihre Schwester starb und sie zur Beerdigung in Thailand war. Da hatte sie der buddhistische Mönch Phramaha natthanan Analayo in ihrer großen Trauer begleitet. In der gemeinsam verbrachten Zeit und entstand der Plan, in Schramberg ein Wat zu gründen.

Große Sehnsucht

Wie groß die Sehnsucht danach ist, zeigte sich schon beim ersten Treffen vor einigen Wochen in Schramberg, als eine Reihe von Thais der Region zu den Herzogs nach Hause kamen. Für den Anfang hatte das Ehepaar in ihrem Privathaus einen provisorischen Andachtsraum eingerichtet.

Gemeinsam wurde am Berneckstrand gefeiert. Foto: Herzog

Spirituelle Begleitung

Mönch Analayo und sein aus demselben Kloster in Chiang Mai stammende Mitbruder Phramaha Sirinchai Thananchayamedhi sind für spirituelle Begleitung abwechselnd jeweils für drei Monate vor Ort in Schramberg. „Viele Thais können nicht so oft nach Thailand reisen. Wir wollen ihnen hier die Möglichkeit zur Selbstreflektion geben, zum Kontakt halten mit ihren inneren Werten“, erläuterte Phramaha Sirinchai Thananchayamedhi.

Dabei wurde auch Dank gesagt. Foto: Herzog

Auf die Frage, warum die Wahl auf die Raumschaft Schramberg als Standort gefallen war, antwortete der junge Mönch, der zur Zeit auch schon einen Einstiegs-Deutschkurs bei der VHS Rottweil besucht: „Die Stadt ist nicht zu groß und sie ist friedlich, für die Meditation braucht man Ruhe, und der Schwarzwald mit seiner Natur ist faszinierend.“

Die Menschen kommen gerne zum Mönch. Foto: Fritsche

Sein Tagesablauf besteht aus Beten, Meditieren, Lesen in buddhistischen Schriften und der spirituellen Begleitung der Menschen, entweder im persönlichen Kontakt oder als Online-Kommunikation im Internet. Und natürlich leitet er die Gebets- und Andachtsstunden an den sogenannten „Buddha-Tagen“ des Kalenders.

Am Donnerstag, 27. April, war zum Beispiel ein solcher, der am Sonntag, 30. April, nachträglich am Berneckstrand in der Berneckstraße gefeiert wurde. „Um an den Zusammenkünften teilzunehmen, muss man nicht Buddhist sein. Wir sind für alle Religion offen“, erklärte der Mönch

Großes Fest steht an

Er kündigt jetzt schon ein besonderes Fest für Sonntag, 14. Mai, an, an dem das „Songkran“-Fest, auch „Wasserfest“ (das thailändische Neujahrsfest nach dem Mondkalender) vom 13. April nachträglich gefeiert wird.

Stattfinden wird das Fest in der „Szene 64“ in der Geißhalde. Der Tag wird gegen 10 Uhr mit einer für alle offenen Andacht und Gebeten beginnen.

Am Berneckstrand wurde der „Buddha-Tag“ nachträglich gefeiert. Foto: Herzog

Internationale Gäste werden erwartet. Foto: Fritsche

Zwei Sänger aus Thailand und eine Tanzgruppe werden im weiteren Verlauf des Tages auftreten. Die Thais der Region werden traditionelle Gerichte vorbereiten. Der Eintritt zum Fest ist frei. Die Gäste werden nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und aus England erwartet. „Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen“, lädt der Mönch dazu ein.

Viele Besucher sind zu Gast. Foto: Fritsche

Info

Ein Wat

ist in den buddhistischen Ländern Laos, Kambodscha und Thailand ein Versammlungsort für Gebets-, Andachtsstunden und Meditation. Ein Wat wird finanziell von der Bevölkerung durch Spenden getragen. Im ländlichen Thailand ist ein Wat oft auch Grundschule, Klinik, Gemeinschaftszentrum, Altersheim und eine Unterkunft für Gäste