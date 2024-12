1 Markus Weinert (links, rechts Kristian Prysacar) war in Stuttgart von den Angreifern erneut kaum zu überwinden. Foto: Roger Müller

Die Mannschaft von Trainer Günter Hones siegt mit 3:1 und hält den Anschluss an Spitzenreiter USC Konstanz.









Die Turngemeinde eilt in der Regionalliga von Sieg zu Sieg und holt zum siebten Mal in Folge drei Punkte – dieses Mal beim Tabellennachbarn Stuttgart. Vor dem Spiel hagelte es krankheitsbedingt zahlreiche Absagen, so dass Trainer Günter Hones lediglich neun Spieler aus dem 16-köpfigen Kader zur Verfügung standen.