TG Schwenningen Volleyball: Viel Respekt für dieses großartige Team – aber die Pokalreise ist zu Ende

Die Schwenninger müssen sich bei der Qualifikation für den deutschen Pokal den starken Herrschingern geschlagen geben. Der deutsche Meister Berlin reist nun nach Bayern.
Qualifikation für das Achtelfinale im DVV-Pokal der Herren: Herrsching Volleys II – TG Schwenningen 3:0 (25:20, 25:15, 25:14). Schade, die große Pokalreise ist für den Schwenninger Regionalligisten vor 250 Zuschauern am Samstagabend in der Herrschinger GCDW Arena zu Ende gegangen. Die Gastgeber hatten nicht nur ihre drei bundesligaerfahrenen Akteure in ihren Reihen, sondern noch zwei ehemalige Zweitligaspieler aus dem nahen Grafing – aktuell ohne Vertrag – kurzfristig engagiert. So waren die Kräfte auf dem Feld doch am Ende klar verteilt.