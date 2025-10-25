TG Schwenningen Volleyball: Viel Respekt für dieses großartige Team – aber die Pokalreise ist zu Ende

Die Schwenninger müssen sich bei der Qualifikation für den deutschen Pokal den starken Herrschingern geschlagen geben. Der deutsche Meister Berlin reist nun nach Bayern.

Qualifikation für das Achtelfinale im DVV-Pokal der Herren: Herrsching Volleys II – TG Schwenningen 3:0 (25:20, 25:15, 25:14). Schade, die große Pokalreise ist für den Schwenninger Regionalligisten vor 250 Zuschauern am Samstagabend in der Herrschinger GCDW Arena zu Ende gegangen. Die Gastgeber hatten nicht nur ihre drei bundesligaerfahrenen Akteure in ihren Reihen, sondern noch zwei ehemalige Zweitligaspieler aus dem nahen Grafing – aktuell ohne Vertrag – kurzfristig engagiert. So waren die Kräfte auf dem Feld doch am Ende klar verteilt.

Die Neckarstädter geben alles Die Schwenninger, begleitet von rund 15 Fans, mussten sich nach 75 Minuten einem starken Gegner geschlagen geben. Die Herrschinger erleben nun in zwei Wochen einen großen Tag ihrer Vereinsgeschichte: Zunächst trifft das Regionalliga-Team in der kleinen GCDW Arena auf den deutschen Rekordmeister Berlin. Anschließend spielt im Achtelfinale die Herrschinger Bundesliga-Mannschaft gegen Düren.

Vor den TG-Herren kann man nur den Hut ziehen. Sie haben vor zwei Wochen mit dem erstmaligen Gewinn des Regio-Pokals vereinsintern Geschichte geschrieben und gaben sich in Herrsching nie auf, konnten zeitweise sogar gute Akzente in diesem schweren Spiel setzen. Dennoch reichte es nicht zu einem Satzgewinn. Die Hausherren agierten vor allem sehr stark beim Aufschlag und nutzten jede kleinere Schwäche der Neckarstädter sofort konsequent.

Die Stimmen in Herrsching

Die Enttäuschung bei Trainer Günter Hones hielt sich deshalb kurz nach dem Spiel in Grenzen: „Wir haben lange nicht mehr gegen so einen starken Gegner gespielt. In Topform hätten wir vielleicht einen Satz gewonnen. Wir hätten schon in einen Flow kommen müssen, um Herrsching zu gefährden. Aber die Jungs können stolz auf sich sein und aus diesem Pokalspiel einiges wieder für die Liga lernen.“

Schwenningens Kapitän Fernandes Martinez-Avial Jentsch sprach ebenfalls mit viel Respekt vom Pokal-Gegner: „Wir standen gegen Herrsching ständig unter Druck. Das ist eine richtig starke Mannschaft. Sie haben ja bei ihrem Regio-Pokal im Finale einen Zweitligisten besiegt. Aber unsere Pokalspiele waren ein großartiges Erlebnis. Das kann uns keiner nehmen.“

Herrschings Trainer Max Hauser war zwar mit dem Ergebnis zufrieden, „aber spielerisch geht bei uns noch mehr. Wir haben das Spiel über unsere starken Aufschläge bestimmt. Jetzt freuen wir uns auf einen großen Pokaltag am 8. November. So etwas hat Herrsching noch nie erlebt.“