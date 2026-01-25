TG Schwenningen Volleyball: Schnurstracks marschieren die Neckarstädter in Richtung Dritte Liga

Die Schwenninger Volleyballer lassen auch beim Regionalliga-Schlusslicht Bad Waldsee nichts anbrennen und gewinnen glatt mit 3:0 Sätzen. Nachholspiel gegen Tübingen steht.

Regionalliga Herren: TG Bad Waldsee – TG Schwenningen 0:3 (17:25, 17:25, 20:25). Wer will dieses Schwenninger Team in der Regionalliga noch aufhalten? Zehntes Spiel – zehnter Sieg. Dies auch am Sonntagnachmittag ohne die Leistungsträger Markus Weinert (verletzt) und den beiden kurzfristig erkrankten Luka Strugar und Maxim Kunzelmann.

Trainer Günter Hones hatte sein Team einmal mehr hervorragend eingestellt. Die Schwenninger waren von Beginn an hochkonzentriert, spulten ihr Arbeitspensum ab, unterstätzten den Außenseiter aus Oberschwaben in keiner Phase und hatten nach 66 Minuten den klaren Auswärtssieg in der Tasche. In der Tabelle führt die Turngemeinde mit vier Punkten Vorsprung vor der TSG Tübingen, die aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Günter Hones freute sich nach dem letzten Ballwechsel: „Die Jungs haben heute konstant gut durchgespielt. Wir wissen um unsere gute Ausgangsposition, aber wir bleiben natürlich auf dem Boden.“

Am kommenden Samstag empfängt der Regionalliga-Spitzenreiter die SG MADS Ostalb. Vorentscheidend im Titelrennen könnte das Wochenende 21./22 Februar werden: Am Samstag empfangen die Neckarstädter zunächst den Tabellenvierten Ludwigsburg – nur wenige Stunden später reisen die TG-Herren dann am Sonntag, 22. Februar, zum neu terminierten Nachholspiel beim Verfolger Tübingen. Danach könnte die Tabellensituation für Günter Hones und sein Team in der Regionalliga noch klarer sein.