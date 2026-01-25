TG Schwenningen Volleyball: Schnurstracks marschieren die Neckarstädter in Richtung Dritte Liga

Die Schwenninger Volleyballer lassen auch beim Regionalliga-Schlusslicht Bad Waldsee nichts anbrennen und gewinnen glatt mit 3:0 Sätzen. Nachholspiel gegen Tübingen steht.
Regionalliga Herren: TG Bad Waldsee – TG Schwenningen 0:3 (17:25, 17:25, 20:25). Wer will dieses Schwenninger Team in der Regionalliga noch aufhalten? Zehntes Spiel – zehnter Sieg. Dies auch am Sonntagnachmittag ohne die Leistungsträger Markus Weinert (verletzt) und den beiden kurzfristig erkrankten Luka Strugar und Maxim Kunzelmann.