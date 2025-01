Nach dem klaren 3:0-Sieg in Sindelfingen geht es für die TG-Volleyballer am Samstag in der Regionalliga gegen den USC Freiburg weiter.

Anpfiff in der Villinger Hoptbühlhalle ist um 19 Uhr.

Die Breisgauer spielten in der vergangenen Saison mit den Schwenningern in der Dritten Liga, haben den Abstieg in die Regionalliga aber nicht so gut verdaut. Erfahrene Spieler haben den Verein verlassen. So steht der USC mit sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Anders die Schwenninger: Unbeeindruckt vom Abstieg ist das Team in weiteren Teilen zusammengeblieben und spielt eine sehr gute Saison. Mit 27 Punkten belegen die Neckarstädter den zweiten Tabellenplatz.

Zwar muss das Team mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Kapitän Fernando Martínez berufsbedingt verzichten, doch der Kader ist groß genug. Andere Spieler dürfen sich nun beweisen.

Schwenningen will auf jeden Fall gewinnen, um weiter Druck auf Tabellenführer Konstanz aufzubauen und den zweiten Platz zu sichern.