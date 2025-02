TG Schwenningen Volleyball: Regionalligist lässt in Bad Waldsee nichts anbrennen

Regionalligist lässt in Bad Waldsee nichts anbrennen

1 Die Schwenninger Volleyballer jubeln in der Regionalliga weiter. Vielleicht ist die Meisterschaft noch möglich. Foto: Roger Müller

Der Tabellenzweite vom Neckar kommt zu einem glatten 3:0-Sieg. Spitzenreiter USC Konstanz muss sich im Top-Duell gegen Stuttgart mit einem 3:2 zufrieden geben.









REGIONALLIGA HERREN Die Schwenninger Volleyballer haben beim 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)-Auswärtssieg in Bad Waldsee nichts anbrennen lassen und untermauerten damit ihren zweiten Platz. Auch positiv ist für die Schwenninger an diesem Wochenende gewesen, dass Tabellenführer USC Konstanz beim Top-Spiel in Stuttgart beim 3:2-Erfolg „nur“ zwei Punkte holte und somit der Rückstand der Neckarstädter auf Konstanz bis auf zwei Zähler zusammengeschmolzen ist.